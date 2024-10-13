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雷諾「新復古風電動車」再一發！4 E-Tech預告巴黎車展全球首演

圖文／7Car 小七車觀點

法國車廠 Renault 於今年 2 月首度發表全新復古電動車款 Renault 5 之後，近日宣布將在 2024 巴黎車展上帶來另一款 Renault 4 E-Tech 純電車款，並釋出預告照片暗示新車的外型設計。

▲全新 Renault 4 E-Tech 將於 2024 巴黎車展亮相 。

從官方公布的照片來看，全新 Renault 4 E-Tech 同樣承襲 Renault 5 E-Tech 強調的復古元素。其車頭同樣配備封閉式格柵設計，表面上則加入縱向和斜向的紋路來妝點。兩側整合了隱藏式 LED 圓形頭燈，並在頭燈兩端加入括號形狀的 LED 日行燈，同時中央的廠徽亦有發光設計，搭配環繞式的燈條營造出濃厚的前衛科幻感。

接著來到車身側面，全新 Renault 4 E-Tech 配有幾何元素風格的造型輪圈，充電孔設計在左前葉子板處，最顯著的地方莫過於車門下方的三道隆起線條，強化整體的粗曠，搭配黑色防刮材質輪拱、側裙為這款新世代電車增添些許的跨界氣息。值得一提的是，Renault 4 E-Tech 也加入軟頂天窗的設計，進一步增進休閒韻味。在車尾部分，尾燈組採用直立感十足的燈殼設計，並選用黑化處理，同時尾門右側還有 4 的字樣代表其身分。

動力方面，Renault 4 E-Tech預計與 Renault 5 同樣選用單一電動馬達設定，提供三種功率輸出，分別為 95ps、122ps 及 150ps，電池容量則有 40kWh 或 52kWh，後者的 WLTP 規範續航里程可達 400 公里，上述電池分別可支援 80kW 和 100kW 的直流快速充電。

Renault 預計將在 2031 年推出至少 7 款純電動車，包含了 Megane E-Tech、 Scenic E-Tech、Renault 5 E-Tech、Renault 4 E-Tech 等，並且希望透過親民的價格切入一般民用市場，大幅度增加市占率。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Renault雷諾4E-Tech電動車復古汽車新車巴黎車展

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