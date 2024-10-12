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速霸陸Crosstrek休旅「美規新年式追加2.5升引擎」！售價也全面調漲

圖文／7Car 小七車觀點

Subaru 宣布推出 2025 年式 Crosstrek 車系，最大的變革在於將先前的 2.0 升水平對臥四缸引擎換裝新型 2.5 升水平對臥四缸引擎，僅剩最入門的車型保留 2.0 升動力，且全車系售價均有所調漲，為 25,695 美元起 (約合新台幣 82.6 萬元)。

▲美規 2025 年式 Subaru Crosstrek 車系追加 2.5 升動力。

此次新增的 2.5 升水平對臥四缸引擎採用自然進氣設定，最大輸出提升至 185 匹馬力、峰值扭力圍 241 牛頓米，較 2.0 升的 154 匹、197 牛頓米有著不小幅度的升級。同時對應更高的輸出表現，在 Premium 車型還新增全新的 X MODE，具有 SNOW/MUD 的設定，可更從容應對惡劣氣候或者路況不佳的環境。

外型上，Crosstrek 以「Bolder」設計概念出發，融入運動化及時尚靈活的外觀造型，包含蜂巢式六角形水箱護罩、LED 頭燈、前霧燈、立體造型C型尾燈組、前輪弧導流保護飾板、後保桿導流保護飾板，以及後尾翼等，足踏 18 吋雙色鋁圈，增添大膽的運動化氣息。

此外，美規 Crosstrek 還有獨特的 Wilderness 車型，外觀採用專屬車身及底盤套件。主要差異的地方在於換上全新設計的保桿以及細節，如車頭增大兩側的防刮材質面積，霧燈位置也向上移動，水箱護罩則加入 X 的設計元素。車側部分可以明顯看到輪拱上方的黑色防刮塑料也同步增大，並配備專屬的黑色 17吋鋁圈以及 Yokohama Geolandar全地形越野胎。其他細節上，車頭、行李架以及車尾也都採用了金銅色點綴，另外車門、尾門也都有 Subaru Wilderness 專屬徽章。為了呼應 Wilderness 車型的定位，車身離地高度也從 8.6 吋提高至 9.5 吋。

▲2025 Subaru Crosstrek Wilderness

Subaru Crosstrek 車系為接替 XV 車系的新世代車型，於 2022 年 9 月 15 日發表日規車型時，將過去僅供北美車型使用的 Crosstrek 車名改為全球通用車名，以更活潑的外型和更豐富的科技配備吸引消費者購買。

在國內市場方面則於 2023 年引進，動力系統則是採用水平對臥四缸 2.0 升 NA 引擎，搭配 CVT 模擬 8 速變速箱，最大馬力有 156hp/6000rpm，最大扭力則有 20.0kgm/4000rpm。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Subaru速霸陸Crosstrek休旅車跨界CUV汽車新車2.5引擎美規

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