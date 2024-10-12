改款新三菱Outlander日本開賣！不吃油可跑106公里　折合新台幣115萬

▲日本推出改款新Outlander！新油電純電續航力106公里。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

日本搶在歐洲市場更快一步上市三菱小改款Outlander，共計有4款車型，全車系僅提供PHEV新油電，具備106公里的純電續航力，折合新台幣115萬！

▲日規提供4款車型，並未販售1.5升渦輪。

今年10月歐洲發表小改款三菱Outlander，不過日本捷足先登搶先上市，帶來M、G、P、P Executive Package等4款車型，日圓售價5,263,500～6,685,800元，折合新台幣115～147萬，僅提供升級過後的2.4升PHEV油電。

相較其他國家另有1.5升渦輪，日本僅販售2.4升PHEV插電式油電，該系統以2.4升自然進氣引擎，搭配前後電動馬達，電池容量從20kWh升級至22.7kWh，輸出效率較過去提升40%，繳出302匹馬力，純電續航力來到106公里。

▲原廠強調Yamaha音響帶來更出色的環繞效果。

內裝從原本的9吋螢幕升級至12.3吋，並與Yamaha合作音響Dynamic Sound系統，依車型等級不同，有8支、12支喇叭，車室用料也經過升級，加入大量皮質鋪陳與全景大天窗，同時具備Mi-Pilot安全輔助駕駛，新Outlander配備上戰力提升不少。

外觀主要針對車頭修飾，在原本的Dynamic Shield家族設計語彙下，採用蜂巢水箱護罩，上面輔以鍍鉻銀色飾條妝點，讓過去較為粗獷的風格，在小改款整容後，給人清爽俐落、時尚的視覺感。