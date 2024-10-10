OPEL「大改款Grandland休旅」歐洲開賣！豐富動力選項還會推純電版

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 5 月稍早，Stellantis 旗下德國汽車品牌 Opel 正式推出全新一代 Grandland 休旅車型，並於英國等地先行發表上市後，如今也將進軍歐洲本土市場。Opel 今日 (10/10) 於歐洲官網宣布正式在歐洲市場發表全新世代 Grandland 車系，並於今日起在歐洲(如德國等)正式上市，導入嶄新的面貌以及內裝配備外，更推出豐富的 48V 輕油電、PHEV 插電式混合動力以及純電動車型供消費者選擇，其各車型起售價分別為 Grandland Hybrid (36,400 歐元起，折合新臺幣 128.3 萬元)、Grandland Plug-in Hybrid (40,150 歐元起，折合新臺幣 141.5 萬元)、Grandland Electric (46,750 歐元起，折合新臺幣 164.8 萬元)。此外，原廠更預告這不僅是全部，未來預計更將推出電池容量更大的 82kWh 以及 97kWh 版本，預期 (WLTP) 續航里程將可達約 700km，以提升新世代產品競爭力。

外型設計上，首先為尺碼部分，新一代 Opel Grandland 的車身長寬高分別為 4,650x1,905x1,660mm，軸距為 2,784mm。外觀導入 3D Vizor 封閉式護罩結合品牌全新設計的「Blitz」發光閃電廠徽，可有效降低風阻係數，兩側配置 Intelli-Lux Pixel Matrix HD 像素矩陣高清頭燈；側面則顯得較為方正粗曠，以提供更多元的空間機能性，透過雙色懸浮車頂呈現出其時尚優雅的特質，鋒利的輪拱特徵線貫穿汽車，足踏 20 吋雙色切削鋁圈；車尾將 OPEL 發光字樣整合於貫穿式 LED 燈條之中。

進入車內，新世代 Opel Grandland 整體佈局強調水平主題，線條從儀表板延伸至車門，增強了寬度和寬敞的感覺，配置 12.3 吋寬幅全數位儀錶板、16 吋中央多媒體顯示螢幕 (支援無線 Apple CarPlay/無線 Android Auto)、Intelli-HUD 抬頭顯示器、無線智慧型手機充電器、車室氛圍燈等，另提供符合人體工學的 AGR 背脊健康雙前座椅，再加上雙前座電熱椅、雙前座腿部延伸及腿部上下電動調整等功能。空間機能方面，原廠宣稱其最大行李箱容量為 1,641 公升，後座椅背可進行 40:20:40 傾倒，車室內更擁有總計達 35 公升的儲物空間。

動力配置方面，新一代 Opel Grandland 車系是以 STLA Medium 平台為基礎打造，其最受矚目的純電 Grandland Electric 將提供三種車型版本，首先為搭載 73 kWh 電池組的標準車型，其採用一組最大輸出功率為 157kW(213hp)、345Nm 之電動馬達，在 WLTP 標準測試下擁有 523km 的續航里程；若覺得續航里程不夠，原廠還將提供兩種更高續航里程版本，分別為 82kWh 電池組、續航里程提升至 582km(WLTP) 以及尚上市的 97 kWh 電池組、預期續航里程高達 700km (WLTP)，原廠宣稱 97 kWh 版本在使用 DC 快速充電的情況下，最快只需約 30 分鐘即可將電池電量充滿至 80%。另外也將持續提供 1.2L 三缸汽油引擎 (48V 輕油電) 以及插電式混合動力兩種版本。

國內市場方面，Master Win 集團已於 2022 年 6 月正式宣布成立歐吉汽車擔任 Opel 品牌總代理，並於同年 10 月正式登臺；2023 年 4 月 18 日發表 Grandland，車型編成與建議售價分別為 1.2 GS 皮椅特仕版 (新臺幣 129.9 萬元起)、1.2 Business Elegance Modern＋ 菁英版 (新臺幣 143.9 萬元起)、1.2 Business Elegance Premium 旗艦版 (新臺幣 148.9 萬元起)。