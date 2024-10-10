中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

圖文／7Car 小七車觀點

環境部 10/9 公布 2024 年 9 月份符合噪音管制標準的車輛名單，在國產汽油車部分，可見到 CMC 送測了稱為 J Space 的商用車系，預料將會是大規模改款的 Veryca，採用 1.5 升引擎，同步提供廂型車與小貨車，屆時上市後勢必會在國內商用車市場掀起話題。另外也可見到小改款 Ford Kuga 車系及 Toyota Corolla Cross 車系，加上新年式的 CMC Zinger、CMC Delica、Honda Fit、Honda HR-V 取得合格證明。而國產柴油車本月通過測試車輛有 Mitsubishi Canter，加上 Isuzu、Scania 及 Sitrak 品牌的貨車系列。至於國產電動車則僅有總盈的電動大客車取得合格證明。

▲CMC J-Space 商用車系預料將會是大規模改款的 Veryca，採用可輸出 78.7kW (約 105.5hp) 最大馬力的 1.5 升引擎，同步提供廂型車與小貨車，屆時上市後勢必會在國內商用車市場掀起話題。其原地噪音為 77.5~79.6dB，加速噪音為 68dB。

進口汽油車部分，9 月份可見到即將上市的小改款 Škoda Octavia，以及近期上市的小改款 Audi Q7、小改款 BMW M3/M4 Competition、大改款 Suzuki Swift、大改款 Ford Mustang、大改款 Škoda Kodiaq、大改款 Mini Countryman，另有新年式 Aston Martin DB12、Aston Martin Vantage、BMW 2 Series Active Tourer、BMW 3 Series、BMW X1、BMW X2、Ineos Grenadier、Kia Sportage、Lamborghini Revuelto、Land Rover Discovery、Land Rover Range Rover Evoque、Lexus ES、Lexus LM、Lexus RX、Mazda2、Mercedes-Benz GLC、Mercedes-Benz S-Class、Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Door Coupé、Porsche Cayenne GTS、Porsche Macan、Suzuki Carry、Volvo XC60 及 Volvo XC90 取得合格證明。

▲小改款 Škoda Octavia 的原地噪音值為 76.6dB，加速噪音值為 66dB。

進口柴油車部分，本月份可見到新年式的 Citroën Berlingo、Ford Tourneo Connect、Ineos Grenadier、加上 Fuso、Isuzu、MAN、Sitrak 及 Volvo 品牌的多款大型車系取得合格證明。

▲Ineos Grenadier 的原地噪音值為 81.7dB，加速噪音值為 71dB。

進口電動車方面，9 月份可見到近期上市的 Volkswagen ID.4 及 ID.5 車系、已公布建議售價的小改款 Porsche Taycan 車系，加上 Mercedes-Benz EQE 350+ 通過測試。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。

▲Volkswagen ID.4 及 ID.5 車系的加速噪音值均為 66dB。

▲小改款 Porsche Taycan 的加速噪音值為 67~70dB。