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福斯推出「新7人座休旅」！3動力、大空間取代Tiguan Allspace

▲影片來源：Volkswagen

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）推出新7人座休旅Tayron，該車定位在Tiguan與Touareg之間。福斯Tayron並不是新車名，最早自2018年在大陸販售，並且在日前推出Tayron L，而現在這款7人座休旅也進軍歐洲市場，取代原先的Tiguan Allspace，後續也會在美國上市販售（美規車名為Tiguan）。

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯推出新7人座休旅Tayron，將取代歐規的Tiguan Allspace，車格介於Tiguan與Touareg之間。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

新Tayron車長4,770mm、車寬1,852mm、車高1,660mm，軸距來到2,791mm，比原本Tiguan Allspace長231mm、軸距增加114mm，讓空間更為大一些。在7人座配置下，Tayron後行李廂空間自345公升起，5人座時為885公升，後座全打平則可來到2,090公升。

全車標配9氣囊、3區恆溫、氣氛燈等，車內則採10.25吋數位儀表、15吋中控螢幕，另外也有完整駕駛輔助系統，高階車型還有雙前座通風按摩座椅、HUD抬頭顯示器、Harman Kardon音響等。

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲車內採3區恆溫空調、10.25吋數位儀表、15吋中控螢幕，後行李廂空間345-2,090公升。

新Tayron全車系皆採DSG雙離合自手排變速箱，其中插電式油電車型為6速，其他車型為7速，入門提供1.5 eTSI採汽油渦輪引擎+48V輕油電，具有148匹／36.7公斤米扭力；柴油4驅車型則採2.0升TDI引擎，具有201匹／40.8公斤米扭力；至於2.0升TSI汽油渦輪動力則提供2款輸出，分別為148匹／32.6公斤米扭力、261匹／0.8公斤米扭力。

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲動力上，Tayron有汽油、柴油、PHEV油電，其中PHEV最大續航可達850公里。

至於PHEV插電式油電方面，Tayron以1.5升汽油渦輪引擎結合19.7kWh鋰電池、電動馬達組成，具有綜效201匹、268匹兩種選擇，兩版本都可支援50kW快充、具有純電續航100公里表現，在滿電滿油下皆可行駛850公里。

福斯新Tayron將由德國狼堡工廠負責生產，預計秋季就會在歐洲上市，共有Life、Elegance、R-Line三種選擇，售價則尚未公布。

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