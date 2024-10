Lexus「IS車系美規新年式」登場！V8性能版再推限量車型

圖文/7Car 小七車觀點

現行 Lexus IS 車系推出超過十年,產品銷售力道雖不如以往強盛,不過 Lexus USA 近日仍宣布推出 2025 年式 IS 車系,提供 IS 300、IS 350 及 IS 500 等不同動力選項,使得全車系總計達 12 個車型等級可選,建議售價為 41,360 美元起。此外,Lexus USA 還特別針對 IS 500 推出限量版車型,配有專屬套件提升整體魅力。

▲2025 年式 IS 車系提供 IS 300、IS 350 及 IS 500 等不同動力選項,使得全車系總計達 12 個車型等級可選。

此次登場的 2025 Lexus IS 車系在外觀上保持不變,但 IS 300 F Sport 和 IS 350 F Sport 升級標準搭載深色鍍鉻窗框飾條,以及含有深色鍍鉻飾條的電動折疊後視鏡。車內部分標準搭載電動上下前後調整方向盤和記憶組,可以保留駕駛座椅、方向盤和後視鏡的設定。同時,IS 300 F Sport Design 和 IS 350 F Sport Design 車型也根據消費者反應將加熱方向盤列為標配。

這次 Lexus USA 還針對 IS 500 車型推出限量 180 輛的特別版車型,以頂級的 IS 500 F Sport Premium 為基礎,外觀選用黃色塗裝,搭配深色烤漆的 19 吋 BBS 輪圈。而車內也同樣有雙色主題,採用黑色 NuLuxe 座椅,搭配絨面材質和黃色車縫線,同時還有相同配色的地墊、鑰匙套以及 SmartAccess 晶片鑰匙。IS 500 最大的特點在於配備目前市場上少見的 5.0 升 V8 自然進氣引擎,峰值輸出為 472 匹,扭力則為 535 牛頓米,0-60mph 僅需 4.4 秒即可完成。

國內市場方面,全車系僅提供單一 IS 300h 動力,搭載 2.5 升 L4 Atkinson 循環引擎搭配電動馬達,可提供 223ps 的綜效輸出,編成上則有豪華版 (199 萬)、頂級版 (209 萬,天窗 +5 萬)、F SPORT Design (201 萬) 共計三種等級。

▲Lexus 推出以 2025 年式 IS 500 F SPORT Premium 車型為基礎升級搭載 Special Appearance Package 套件的限量版車型。

