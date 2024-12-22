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冷氣團來襲「不熱車就上路會傷嗎」？專業機構給正解：發動後這樣做

（示意圖／翻攝自pexels）

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圖文／CTWANT

近期數波大陸冷氣團南下，全台急凍，不少人都會習慣先「暖車」再開車上路。不過有網友透露，早上跟同事出差很趕，所以沒有熱車就起步，同事得知後表示這樣很傷車，讓原PO好奇問，平時沒有熱車的習慣真的很傷車嗎？「我這台二手車都這樣開了10幾年也沒事」，貼文曝光後隨即引起網友熱議。

有網友近日在PTT以「天氣冷不熱車會傷車嗎」為題發文指出，日前因為跟同事出差趕時間，上車以後沒有熱車就直接把車開走，同事便問原PO是不是常常這樣做，還稱如果沒有事先熱車的習慣，遇到天氣冷時會很傷車子，對此原PO也好奇，「我這台二手車都這樣開了10幾年也沒事，這樣真的會傷車嗎？」

貼文曝光後也引發熱議，「未達工作溫度就是傷車積碳，縮短預熱時間才是正解，一發就開車轉速不超過2000」、「原地等個幾秒就能開了啦，水溫油溫到」、「發動後引擎轉速會拉高，等轉速降下來就可以了」、「未達工作溫度油膜表現不佳，但平地沒啥差」、「我晚上會幫車車蓋被子」、「車子如果停了幾天沒有開，引擎部件上潤滑的機油會沈到底部，而引擎啟動後隨著運轉，會在帶上來潤滑部件減少磨耗，那麼需要暖車指的是這個，而經常開的車不需要這樣做。」

對此，新竹安全駕駛教育中心也指出，早些年的車款多會建議在天冷的時候，先行暖車3至5分鐘、讓引擎組件達到工作溫度後，才能換取穩定的運轉品質；不過，這項觀念就不適用於「噴射供油」系統的車款，在科技進步的環境下，當今的供油系統多交付電腦控制，在冷車的情況下，通常電腦就會噴出較濃的油氣，讓剛發動引擎就能擁有較好的穩定度，而在高負載狀況，以及高海拔等狀況下，電腦也會主動調節供油比例，摒除傳統化油器被動性的缺點。

那噴射供油系統該不該暖車呢？新竹安全駕駛教育中心表示，答案是「Yes」，不過方法和化油器車款不大相同；現行車款通常在車主手冊上，註記有「發動後直接上路」的建議，更為詳細的說法是，當車輛發動、「提轉」過程結束，也就是差不多30秒左右，就應以「低速」行駛，以溫順的節奏讓引擎溫度回暖約3至5分鐘，在逐漸回到正常的駕駛習慣。

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關鍵字：暖車冷氣團寒流汽車熱車冷車傷車

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