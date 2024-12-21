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加速最快美式超跑「0-100KM僅需2.3秒」！Corvette ZR1成績揭曉

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 (2024) 7 月稍早，美國汽車大廠 Chevrolet 經過多次預告終於正式對外亮相全新世代 Corvette ZR1 後，如今再度刷性能極限。Chevrolet 近日 (12/19) 於官方網站正式公布全新 Corvette ZR1 0~100km/h 加速官方實測數據，其搭載 5.5 升雙渦輪增壓平面曲柄 V8 引擎，引擎最大輸出達到驚人的 1,064 匹馬力，在選配 ZTK 性能套件後 0~60 mph（0~100km/h）加速僅需時 2.3 秒即可完成，而標準車型 0~60 mph（0~100km/h）加速也僅需時 2.5 秒，成為史上最快的 Corvette。

動力性能上是新一代 2025 Corvette ZR1的重點，其搭載原廠代號 LT7 5.5 升雙渦輪增壓平面曲柄 V8 引擎，腹內換上更大的燃燒室和專屬的新汽缸蓋鑄件，氣門正時和升程曲線也針對強制進氣進行最佳化，同時採用了全新的進氣系統和智慧引擎校準技術，同時還搭載專屬的活塞和連桿，以及二次燃油噴射系統。而 8 速雙離合器變速箱亦經過徹底修改，具有更寬的齒形齒輪、更強的軸承並改善潤滑度。使得引擎最大功率可達到 1079 匹馬力，引擎最高轉速達到 8,000rpm，峰值扭矩則為 1122 牛頓米，原廠指出極速可達到 346km/h，刷新美國量產車紀錄，在選配 ZTK 性能套件後 0~60 mph（0~100km/h）加速僅需時 2.3 秒即可完成，而標準車型 0~60 mph（0~100km/h）加速也僅需時 2.5 秒，成為史上最快的 Corvette。

此外，新一代 2025 Corvette ZR1 的性能不僅局限於起步加速，搭載 ZTK 套件的 ZR1 在四分之一mph 加速測試中跑出驚人的 9.6 秒成績，而標準版也僅慢0.1秒，達到 9.7 秒。選配 ZTK 套件的 Corvette ZR1 搭載碳纖維空力套件與 Michelin Pilot Sport Cup 2R 高性能胎，可創造驚人的下壓力與抓地力，而標準版 ZR1 則在四分之一英里的終點速度稍占上風，達到 152mph（約 245km/h）。

外觀方面，新一代 2025 Corvette ZR1 配有專屬的高性能碳纖維車身空力套件，包括前下擾流、側裙、側面進氣口和前下護板等處，同時輪圈也改採用前 20 吋、後 21 吋的碳纖維材質製成，搭配 Michelin Pilot Sport 4S 輪胎。ZR1 同樣提供硬頂和敞篷兩種車身型式，但前者配有分離式後窗，與 Z06 GT3.R 賽車為相同的配置，中央由碳纖維護板隔開，並新增通風口來強化引擎室的散熱。

此外，原廠還提供 ZTK 性能套件供選配，可進一步滿足賽道使用需求，標配了巨大的後尾翼、更大的前下擾流來增加下壓力。而除了外觀造型有進一步調整之外，底盤部分也強化彈簧和減震筒，同時改採用 Pilot Sport Cup 2R 輪胎。

2025 Corvette ZR1 作為第八代 Corvette 車系的性能旗艦，不僅刷新 Corvette 的歷史紀錄，更在美國汽車工業中樹立嶄新的極速標杆。無論是賽道性能還是駕駛體驗，2025 Corvette ZR1 均以高標準姿態展演了 Corvette 一向對速度與性能的不懈追求。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：ChevroletCorvetteZR1美式跑車肌肉車超跑汽車新車加速成績

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