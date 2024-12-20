路邊停車「打錯燈最高罰3600元」！警方曝正確做法：該亮這2種燈

▲路邊停車沒有正確使用車燈恐被罰錢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

開車出門最怕找不到車位，好不容易在路邊找到位置停車卻可能因為打錯車燈挨罰！有民眾在網上求助，不清楚路邊停車到底要打方向燈還是警示燈，因為在路上都看過別人使用。台南警方曾宣導汽車停車正確使用車燈的方法，應先打方向燈，倒車再使用倒車燈，違規恐挨罰新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

不久前有一名網友在網路論壇mobile01發文，好奇問「大家開車路邊停車時會打什麼燈號？」他各種燈號都看過，有的打警示閃燈，也有打左右方向燈，讓他搞不清楚到底怎樣才是正確的，難免誤會是否有大家共同默契的提示燈號。

貼文一出有許多駕駛紛紛分享自己的做法，「不管路邊停車或停車場，小弟都是打駐車雙黃燈，方向燈會讓候車覺得你要靠邊」、「方向燈就好了，沒那麼複雜」、「我是先打右燈靠到最右邊，再按雙黃燈開始停車」；還有人打趣說，「下車走出來用喊的」。

事實上，台南市政府警察局第六分局過去就在官網上宣導，汽車路邊停車時，應該先打方向燈讓後方車輛知道行車動向；停車時有倒車的狀況，也應該使用倒車燈，以告知後方人車注意。另外，依據《道路交通管理處罰條例》第42條規定，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

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