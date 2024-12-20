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Nissan聯名日本時尚品牌「推出6款BEAMS特仕車」經典橘色地球標上身

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 近日在日本市場正式宣布與時尚品牌 BEAMS 合作，推出「BEAMS Edition」特仕車系列，包含 Sakura、Days、Roox、Note、Serena 及 X-Trail 共 6 款車型，並自即日起限量開賣。

▲Nissan 近日在日本市場正式宣布與時尚品牌 BEAMS 合作，推出「BEAMS Edition」特仕車系列，包含 Sakura、Days、Roox、Note、Serena 及 X-Trail 共 6 款車型，並自即日起限量開賣。

本次 Nissan 推出的「BEAMS Edition」特仕車系列，靈感來自今年 1 月在 2024 東京改裝車展 (Tokyo Auto Salon) 亮相的 Roox BEAMS Customized 概念車，用以表達 Nissan 創業以來的創新精神，與 BEAMS 推動新生活方式的理念相結合。由於當時發表的概念車獲得許多關注，並接獲許多量產化需求，Nissan 決定結合旗下最先進技術，將 BEAMS 的設計美學全面融入 Sakura、Days、Roox、Note、Serena 及 X-Trail 共 6 款車型中，打造兼具個性與實用性的特別車款。

外觀方面，BEAMS Edition 特仕車系列在水箱護趙、車外後視鏡蓋、鋁合金輪圈與車側均加入橘色及牛仔藍色點綴，車側與後車門等處均印有 BEAMS 專屬標誌。內裝部分，則導入仿製牛仔布的座椅材質，座椅配備 BEAMS 標籤及多功能收納袋，結合時尚與實用性。

Nissan 表示，BEAMS Edition 特仕車系列的建議售價自 1,746,800​​~4,403,300 日圓起 (約合新台幣 361,673~911,698 元起)，需透過 Nissan 官方網站預先申請購買，並將在位於東京的銀座 Nissan Crossing 及位於神奈川縣橫濱市的 Nissan 全球企業總部藝廊進行限時展示。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：NissanBeams特仕車時尚SakuraDaysRooxNoteSerenaX-Trail汽車新車

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