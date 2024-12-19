福特全尺寸旗艦休旅「變身超霸氣美國特種警車」！只要一鍵就能隱藏

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 在美國推出針對警方需求開發的產品在今年已滿 75 周年，並且宣布推出基於 2025 Expedition 打造的全新 SSV 特種警車，進一步壯大警用車的產品陣容。

▲Ford 推出警用車已滿 75 周年，並於近日宣布推出 Expedition SSV。

此次新登場的 Expedition SSV 外觀上加裝了全車警示燈及探照燈，並搭配專屬的 18 吋輪圈，保留後分離尾門設計，後四分之三段採用向上開啟設計，而四分之一段則是向下翻摺，最多可以承受 500 磅 (227 公斤) 裝備的平台。

內裝與市售版相呼應，配備 24 吋全景抬頭顯示器，搭配 13.2 吋觸控螢幕。同時車內還加裝警用的獨特開關等設備。Ford 官方還特別表示，Expedition SSV 具有隱密功能，可以關閉所有車內燈光，以幫助警察在監視期間保持隱藏狀態。

標準車型採用兩排配置，配有布質座椅和乙烯基材質地板，而 Expedition Max SSV 則提供三排座椅，並加高 11.8 吋 (300mm) 的車長，使其更適合多名乘員出勤與擺放更多裝備。

動力上則是搭載3.5 升 V6 雙渦輪增壓引擎，可產生 400 匹最大馬力和 650 牛頓米峰值扭力，搭配 10 速自排變速箱和標準四輪驅動系統，具備 9,600 磅(4,354 公斤) 的拖曳表現。科技輔助配備上則配有專業拖車掛接輔助系統、拖車倒車輔助系統和拖車偵測範圍的盲點系統。其餘主種駕駛輔助系統也相當齊全，包含主動式巡航控制、自動緊急煞車、轉向輔助、碰撞後煞車和倒車煞車輔助等。

回顧 Ford 推出的警用車，其中以 Crown Victoria 最具代表性，另外還曾推出 Bronco Special Purpose、Mustang Patrol、Police Interceptor Sedan、Police Interceptor Utility 等，甚至還有 F-150 Police Responder 及 F-150 Lightning Pro SSV 等重裝皮卡擔任警用任務，使用範圍可說是相當廣泛。