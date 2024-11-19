53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助

記者張慶輝／台北報導

CMC中華汽車今（19）日正式發表全新小發財車J Space，並為其開出53萬起的建議售價，不僅同步提供貨卡、廂車2／5／8人座、2輪傳動與4輪傳動車型外，更是同級唯一在高規車型上提供完整Level 2駕駛輔助科技的國產輕商用車，以誠意滿滿的豐富配備，與日系國產同級對手正面對決。

作為菱利Veryca的後繼車款，此番以全新車名「J Space」強調其百變空間的強大靈活性，並自主開發了全新外型與多種活潑外鈑色選項，以此吸引更多戶外休閒玩家的目光；車內格局也經過全面翻新，透過多種材質堆疊營造如乘用車般的質感，且在標配的數位化儀表以外，還提供如多媒體主機、HUD抬頭顯示器、環景影像或盲點偵測等多樣化的選用配備，無論自用商用都能滿足需求。

J Space搭載全新1.5升4缸自然進氣引擎，可帶來同級最大的107匹馬力與13.7公斤米扭力，與其搭配的也是全新8速自排變速箱（5速手排同步提供），更重要的是，J Space延續了菱利的好傳統，也在第一時間提供2輪傳動與4輪傳動等形式選項，對於要穿梭在山林之間的玩家與頭家來說，J Space可說是現今市場上同級唯一選項。

這次J Space的另一大亮點，就是同級唯一提供Level 2駕駛輔助科技，能帶來車道維持、全速域ACC主動定速、緊急煞停等先進功能，並搭配雙輔助氣囊、防滑控制等被動防護機能，無論是假日休閒、或日常打拚都能安心駕駛。