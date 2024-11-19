日本5大車廠聯手「打造氫氣越野賽車」！HySE X2將挑戰2025達卡拉力

圖文／7Car 小七車觀點

由 Honda、Toyota、Suzuki、Kawasaki、Yamaha 合資成立的 Hydrogen Small Mobility & Engine Technology Association（簡稱 HySE) 11/12 宣布，將派出搭載先進氫動力技術的 HySE-X2，由日本車手池町義雄與葡萄牙 Paulo Marques 搭檔參與 2025 年 1 月 3 日至 17 日在沙烏地阿拉伯舉行的 Dakar Rally 賽事。

▲由 Honda、Toyota、Suzuki、Kawasaki、Yamaha 合資成立的 HySE 將派出搭載先進氫動力技術的 HySE-X2，由日本車手池町義雄與葡萄牙 Paulo Marques 搭檔參與 2025 年 1 月 3 日至 17 日在沙烏地阿拉伯舉行的 Dakar Rally 賽事。

今年 Dakar Rally 新增「Mission 1000」組別，專為採用新世代碳中和動力系統的車輛設置，致力推動碳中和的未來願景。HySE 去年便決定派出搭載氫動力系統的 HySE-X1 參加今年賽事，也成功跑完全程，取得該組別第四名。HySE 藉此實地測試小型氫動力車輛在惡劣環境中的實際表現，釐清潛在問題。今年，HySE 推出強化版本的 HySE-X2 ，不僅改進引擎及底盤，更著重提升高轉速時的輸出，以及中轉速時的燃油效率，並增強氫燃料槽容量，以滿足長時間耐久比賽需求。HySE 希望藉由參賽，推動全球氫燃料小型移動技術的普及，打造跨產業的全球網絡。

硬體規格方面，HySE-X2 的車長為 4,000mm，車寬為 2,000mm，車高為 1,900mm，車重為 1,250 公斤。動力系統採用四行程液冷式直列四缸增壓引擎，搭配 DOHC 16 氣門設計，排氣量為 998cc。氫燃料槽設計較 HySE-X1 精進，內部壓力達 70MPa，並增加至 4 個燃料槽，有望大幅提升續航能力。

HySE 除參加達喀爾拉力賽外，也將於 2024 年 11 月 18 日至 22 日在比利時布魯塞爾舉辦的「歐洲氫能週」中展示 HySE-X2，展位位於 HALL7 的 M20，由法國汽車俱樂部 (Automobile Club de l'Ouest) 協辦。透過參展，HySE 期望在全球氫能技術領域中增強自身地位，匯聚 Honda、Toyota、Suzuki、Kawasaki、Yamaha 的技術實力，共同加速氫動力車輛的推廣。