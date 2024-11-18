Hyundai推出Elantra N TCR特仕版！碳纖維可調大尾翼、鍛造框上身

▲Hyundai打算推出Elantra N TCR特仕版，將配備大型碳纖維可調尾翼，具有統規賽車的運動化外型。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）N部門打算推出Elantra N TCR Edition，該車是以TCR統規賽事為啟發，將配備大型擾流尾翼，具有更帥氣的運動外型。

這款名為Elantra N TCR的特仕版車型具有張狂的可調式碳纖維尾翼，可增加高速時的車尾下壓力，同時特仕車也升級19吋輕量化鍛造輪圈，減少簧下重量，原廠還優化N Performance煞車系統，讓4活塞卡鉗具有更好的煞車效能，而南韓版本還有專屬TCR車身彩貼，其他市場則不會提供。

▲除了大型尾翼外，Elantra N TCR也升級19吋輕量化鍛造輪圈、優化N Performance煞車系統。



座艙方面，Elantra N TCR的Alcantara麂皮方向盤也具有象徵Hyundai藍色的12點鐘方向標記，另外還有藍色安全帶、TCR專屬徽飾等。

動力上，Elantra N TCR同樣維持2.0升4缸汽油渦輪引擎，具有最大馬力286匹／39.9公斤米扭力，預計在12月就會在南韓上市，其他市場則要等到明年。

▲Elantra N TCR同樣維持2.0升4缸汽油渦輪引擎，具有最大馬力286匹／39.9公斤米扭力，預計在12月就會在南韓上市，其他市場則要等到明年。