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預售185萬起！台灣BMW「大改款1系列」11／27上市　首波共雙車型

▲BMW 1系列11／27上市 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW總代理汎德發出媒體邀請，新一代1系列確定會在11／27上市 。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼10月中官網釋出預吿後，BMW總代理汎德也發出正式媒體邀請，確定新一代1系列（原廠代號F70）將在11月27日（三）在台上市，預料將有120、M135 xDrive雙車型。

新1系列搭載UKL2前驅平台，在6月海外發表後也即將導入台灣。此次改款換上嶄新面容，車頭視覺更前傾侵略，同時取消車名中的「i」字，與電動車區分開來；新1系列也變得更大，車長4,361mm、車寬1,800mm、車長1,459mm，軸距則維持2,670mm。

▲BMW 1系列。（圖／翻攝自BMW）

▲新1系列換上嶄新造型，預料將有120、M135 xDrive雙車型。

新1系列車內配備也提升，將換上雙曲面螢幕，包括10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕與BMW Operating System 9影音系統，預料也會有AR擴增實境導航、手機數位鑰匙、手機無線充電、駕駛輔助系統等，同時在新款排檔撥桿下，將具有更簡潔的座艙佈局。

▲BMW 1系列。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 1系列。（圖／翻攝自BMW）

▲座艙將採10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕與BMW Operating System 9影音系統，另外也換上小巧的排檔撥桿。

動力方面，預計120將搭載1.5升3缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，最大馬力為170匹／28.6公斤米扭力，而M135 xDrive則採2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，最大馬力為300匹／40.8公斤米扭力，兩車型皆採7速雙離合自手排變速箱。

儘管正式售價尚未公布，但從先前經銷商接單分別為185萬、269萬元來看，BMW 1系列的入手門檻也較改款前提高，不過配備上也更爲豐富。

▲BMW 1系列。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 1系列。（圖／翻攝自BMW）

▲先前1系列120、M135 xDrive預售價分別為185萬、269萬。

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