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109.9萬！台灣現代推出「Tucson L N-Line冠軍紀念款」限量100台

▲Hyundai Tucson L N-Line冠軍紀念款。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai總經銷南陽實業今（18）日推出「Tucson L N-Line冠軍紀念款」，限量100台優惠價109.9萬元。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai為慶祝重返WRC世界拉力錦標賽10周年，總經銷南陽實業特別推出「Tucson L N-Line冠軍紀念款」，原價117.9萬元，限量100台優惠109.9萬，並贈送原廠電子後視鏡、藍鑽隔熱紙與5年6大系統保固。

此次推出的Tucson L N-Line冠軍紀念款具有專屬外型，像是專屬N Line銘板、19吋性能鋁圈與專屬「性能藍」車色，另外還有N Line空力套件，包括黑鉻水箱護罩、下氣壩、矩形空力前保桿、後保桿空力分流、尾翼雙出金屬尾管等，讓視覺更加熱血跑格。

▲Hyundai Tucson L N-Line冠軍紀念款。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Tucson L N-Line冠軍紀念款。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Tucson L N-Line冠軍紀念款具有專屬N Line套件、N Line銘板、19吋性能鋁圈與專屬「性能藍」車色。

座艙方面也換上專屬方向盤、金屬踏板組、專屬排檔桿及類麂皮運動座椅，另外還配備足踢感應是電動尾門、3D AVM環景影像、前駐車雷達等，動力同樣維持1.6升渦輪引擎、7速雙離合自手排變速箱，具有180匹最大馬力。

▲Hyundai Tucson L N-Line冠軍紀念款。（圖／翻攝自Hyundai）

▲內裝也換上專屬方向盤、金屬踏板組、專屬排檔桿及類麂皮運動座椅。

Hyundai自2014年進軍WRC世界拉力錦標賽，並在2019年奪冠，後續也在Thierry Neuville帶領下屢屢挑戰世界冠軍地位。2020年Hyundai也推出了全新一代的i20 N WRC，在動力性能、車身結構、懸吊系統精細調校下，也成功蟬聯年度總冠軍。Hyundai車隊在目前2024年賽季中以526積分暫時領先，車手積分則以225、200分別名列一二。

▲Hyundai Tucson L N-Line冠軍紀念款。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai目前在WRC賽事中以526車隊積分暫時領先，車手積分則以225、200分別名列一二。

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