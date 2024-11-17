Acura「全新入門休旅車ADX」登場！HR-V同平台打造身分更高貴

圖文／7Car 小七車觀點

Acura 正式公開品牌全新世代入門休旅 ADX，其與 Acura Integra 和 Honda HR-V 為相同的平台打造，並搭載 1.5 升引擎，起價約為 30,000 美元左右，將於 2025 年於北美市場販售。

▲全新世代 Acura ADX 正式登場，將成為品牌最入門的休旅車種。

在外觀部分，全新世代 Acura ADX 車頭仍承襲 Acura 家族化的 Diamond Pentagon 鑽石形水箱罩，內部採用黑色網格狀設計，同時前保險桿氣壩也具有濃厚的運動氣息，內部還導入主動式格柵與下護板來提升空氣力學表現。車尾部分則擁有立體化的尾門上方擾流尾翼，搭配位於後擋風玻璃下方的第二組尾翼，此後方視覺效果更為運動化，至於尾燈組則延續該廠以賽道中 Chicane 彎道為主題的 LED 導光條設計。輪圈部分，基礎車型搭載 18 吋輪圈，而高階的 A-Spec 車型則是升級至 19 吋。

進入車內，可以看到 ADX 大量承襲 Honda HR-V (美規) 的設計鋪陳，包含多媒體觸控螢幕、方向盤、恆溫控制旋鈕、排檔桿等，但對應 Acura 品牌定位原廠也針對冷氣出風口和中控台細節進行重新設計。配備部分在頂級的 A-Spec 車型部分，則配有電動全景天窗、通風和 4 向電動調整前排座椅、後座 USB 孔和平底方向盤。選配高級套件則升級 Google 和 Alexa 多媒體系統、15 個揚聲器 Bang & Olufsen 音響系統、18 向電動調整座椅、前後停車感應雷達、感應雨刷和 360 度環景攝影。

其餘像是 10.2 吋數位儀表、無線 Apple CarPlay 和 Android Auto、無線手機充電、Wi-Fi 熱點功能、電動尾門和 10 安全氣囊均為全車系標準配置。

動力系統方面與美規 HR-V 相同，搭載 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，最大輸出約為 200 匹、260 牛頓米，並搭配 CVT 無段變速系統。

全新 ADX 預計將於年底時於北美量產，將成為品牌最入門的新車系，將吸引年輕世代買家進入 Acura 品牌。