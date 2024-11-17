比亞迪「全新旗艦MPV車款」內裝首度公開！超舒適沙發還有大冰箱

圖文／7Car 小七車觀點

BYD 比亞迪預計在本月舉辦的 2024 廣州車展上發表品牌全新旗艦 MPV 車款「夏」，並在活動開幕前夕再度釋出其內裝面貌。

▲BYD 全新旗艦 MPV 車款「夏」內裝首度公開。

先前 BYD 官方已經公開全新「夏」的外觀，此次公布的內裝可以看到其採用全新的設計風格，與品牌其它車款截然不同。對應現代化的趨勢，「夏」的中控台採用大型液晶儀表板搭配懸浮觸控螢幕，以及副駕駛螢幕所構成的三螢幕鋪陳，並搭配平直的線條以及新式空調出風口，營造出優異的質感氛圍。中央鞍座則提供手機無線充電、杯架以及下方的置物空間，大幅提升便利性。

第二排座椅上方配有吸頂式娛樂螢幕、摺疊餐桌、多功能按鍵、冰箱等，並導入 Captain 座椅提升乘坐尊榮感。第三排座椅支援椅背傾倒，可完整收納至地板形成平整的後廂空間。

至於在外觀部分，「夏」的設計靈感來自中國傳統文化中汲取，在保有品牌龍顏美學當中融入山水之意，擁有簡潔、恢弘的車身線條。整體來看，其車頭承襲了王朝家族的「龍顏」設計，以「龍鬚」為靈感的保桿曲線依傍在大型水箱護罩側邊，而水箱柵內部則是輔以龍鱗元素的鍍鉻飾條進行點綴。

車側面採用較為平直的車頂線條，能夠為車內乘客提供充足的頭部空間，帶來更舒適的乘坐體驗；後門還採用隱藏式滑軌，提升質感。車尾部分，可以看到選用貫穿式 LED 燈組設計，車尾上方還配有擾流板。車身尺寸方面，官方公佈其長寬高分別為 5,145mm x 1,970mm x 1,805mm，軸距長達 3,045mm。

BYD 比亞迪「夏」預計將在 2024 年底前於中國大陸上市，同時官方也透露入手價格將落在 30 萬人民幣左右 (約合新台幣 135.4 萬)，搶攻中大型 MPV 市場。