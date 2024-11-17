ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

道奇「霸氣美式休旅車Durango」推新年式！車型縮減最強馬力710匹

圖文／7Car 小七車觀點

Dodge 宣布推出 2025 年式 Durango 車系，取消過往的 SXT、Citadel 和 392 車型，保留 GT、R/T 和 SRT Hellcat 三個車型等級。

▲2025 年式 Dodge Durango 刪減車系編成，保留 GT、R/T 和 SRT Hellcat 三個車型等級。

2025 年式 Dodge Durango 全車系統一升級標配 10.1 吋 Uconnect 5 資訊娛樂系統。在 GT 車型部分搭載 LED 頭燈、18 吋鋁圈，車內則有電動加熱座椅、加熱方向盤、7 吋行車資訊幕、三區恆溫空調系統和六揚聲器音響系統。動力部分搭載 3.6 升 V6 引擎，可產生 295 匹馬力 352 牛頓米的扭力，搭配 8 速自排變速箱，以及後輪驅動或四輪驅動。

中階 R/T 車型則換上運動空力套件和 20 吋輪圈，並搭載運動化調校懸吊系統、九揚聲器 Alpine 音響系統和第二排 USB-C 充電孔。最大的變化是升級搭載 5.7 升 Hemi V8 引擎，具有 360 匹最大馬力 528 牛頓米峰值扭力，搭配 8 速自排變速箱和四輪驅動系統。

頂級的 Durango SRT Hellcat 則升級配備加熱和通風前排座椅，以及第二排 Captain 加熱座椅。但是該車型最後歡迎的莫過於配備 6.2 升機械增壓 V8 引擎，可發揮出 710 匹最大馬力和 874 牛頓米的峰值扭力，官方公布能夠在 3.5 秒內完成 0-60mph 加速，在 11.5 秒內完成 1/4 miles 加速，最高時速可達 290km/h (180mph)。底盤部分則升級搭載主動式阻尼懸吊、Brembo 煞車和專屬調校四輪驅動系統。

Dodge Durango 是 1997 年推出的 SUV 車型，目前共推出三代，其中前二代都是以 Dodge Dakota 為基礎，採非承載式車身設計並於 Newark 廠生產。第一代為中型 SUV 車型，不過到了第二代以後則升級成全尺寸 SUV 設計，第三代因應市場變化，在維持全尺寸 SUV 車型之餘，不僅改用一體式車身設計，同時也轉變與 Jeep Grand Cherokee 相同平台，生產基地也轉移到密西根北 Jefferson 廠生產。由於 Dodge 目前在國內沒有總代理，有興趣的消費者若有意一親芳澤，需由個人或者透過貿易商自主引進。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Dodge道奇DurangoSRTHellcat地獄貓休旅車汽車新車美式全尺寸

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

23.8萬！金馬獎得主將獲得「超帥頂級奢華電輔車」24K金標誌上身

23.8萬！金馬獎得主將獲得「超帥頂級奢華電輔車」24K金標誌上身

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

九孔「賓士大G起火」主因曝！水箱漏水別再開　引擎重傷釀大禍

九孔「賓士大G起火」主因曝！水箱漏水別再開　引擎重傷釀大禍

149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用

149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用

最新文章

道奇霸氣美式休旅車推新年式2024-11-17

現代全新氫燃料電池車概念亮相2024-11-16

速霸陸初代Legacy入選歷史遺產車2024-11-16

「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找2024-11-16

Volvo「電動EX30休旅」台灣規格曝2024-11-16

【周焦點】LEXUS、Mazda新車上市2024-11-16

Lexus新一代ES改款亮相2024-11-15

東風日產「N7電動房車」亮相2024-11-15

特斯拉Cybertruck今年第6度召修2024-11-15

Bugatti創最速敞篷車紀錄2024-11-15

熱門文章

【周焦點】LEXUS、Mazda新車上市2024-11-16

「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找2024-11-16

Volvo「電動EX30休旅」台灣規格曝2024-11-16

Lexus新一代ES改款亮相2024-11-15

中華J Space發財車油耗測試值曝光2024-11-13

「新一代Mazda CX-5」明年見2024-11-13

三陽2款新車備戰電動機車浪潮2024-11-10

TOYOTA百萬有找電動車bZ3X登場2024-11-15

Maserati推Grecale Alba特仕版　2024-11-15

「MG中型7人座休旅」推入門款2024-11-13

相關新聞

速霸陸初代Legacy「入選日本歷史遺產車」！歷代累積銷量破740萬台

速霸陸初代Legacy「入選日本歷史遺產車」！歷代累積銷量破740萬台

「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找！尺碼略大RAV4　搭載最新自動駕駛

「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找！尺碼略大RAV4　搭載最新自動駕駛

Volvo「最便宜電動EX30休旅」台灣規格流出！雙動力3車型最快年底見

Volvo「最便宜電動EX30休旅」台灣規格流出！雙動力3車型最快年底見

Lexus新一代ES改款亮相！搭14吋大螢幕、雙動力　車頭還更帥

Lexus新一代ES改款亮相！搭14吋大螢幕、雙動力　車頭還更帥

東風日產「N7電動房車」亮相！新平台、無窗框將成電動版Altima

東風日產「N7電動房車」亮相！新平台、無窗框將成電動版Altima

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】LEXUS休旅大降49萬　Mazda新車70萬有找　TOYOTA 7人座停產

【周焦點】LEXUS休旅大降49萬　Mazda新車70萬有找　TOYOTA 7人座停產

「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找！尺碼略大RAV4　搭載最新自動駕駛

「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找！尺碼略大RAV4　搭載最新自動駕駛

Volvo「最便宜電動EX30休旅」台灣規格流出！雙動力3車型最快年底見

Volvo「最便宜電動EX30休旅」台灣規格流出！雙動力3車型最快年底見

Lexus新一代ES改款亮相！搭14吋大螢幕、雙動力　車頭還更帥

Lexus新一代ES改款亮相！搭14吋大螢幕、雙動力　車頭還更帥

中華J Space發財車「油耗測試值曝光」！經濟部公布10月清單

中華J Space發財車「油耗測試值曝光」！經濟部公布10月清單

「新一代Mazda CX-5」明年見！空間尺碼放大　換上全新開發油電

「新一代Mazda CX-5」明年見！空間尺碼放大　換上全新開發油電

三陽2款新車「備戰電動機車浪潮」！少東：絕不把風險丟給大眾承擔

三陽2款新車「備戰電動機車浪潮」！少東：絕不把風險丟給大眾承擔

TOYOTA「百萬有找電動車bZ3X」正式登場！搭載AI自動駕駛輔助

TOYOTA「百萬有找電動車bZ3X」正式登場！搭載AI自動駕駛輔助

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366