道奇「霸氣美式休旅車Durango」推新年式！車型縮減最強馬力710匹

圖文／7Car 小七車觀點

Dodge 宣布推出 2025 年式 Durango 車系，取消過往的 SXT、Citadel 和 392 車型，保留 GT、R/T 和 SRT Hellcat 三個車型等級。

▲2025 年式 Dodge Durango 刪減車系編成，保留 GT、R/T 和 SRT Hellcat 三個車型等級。

2025 年式 Dodge Durango 全車系統一升級標配 10.1 吋 Uconnect 5 資訊娛樂系統。在 GT 車型部分搭載 LED 頭燈、18 吋鋁圈，車內則有電動加熱座椅、加熱方向盤、7 吋行車資訊幕、三區恆溫空調系統和六揚聲器音響系統。動力部分搭載 3.6 升 V6 引擎，可產生 295 匹馬力 352 牛頓米的扭力，搭配 8 速自排變速箱，以及後輪驅動或四輪驅動。

中階 R/T 車型則換上運動空力套件和 20 吋輪圈，並搭載運動化調校懸吊系統、九揚聲器 Alpine 音響系統和第二排 USB-C 充電孔。最大的變化是升級搭載 5.7 升 Hemi V8 引擎，具有 360 匹最大馬力 528 牛頓米峰值扭力，搭配 8 速自排變速箱和四輪驅動系統。

頂級的 Durango SRT Hellcat 則升級配備加熱和通風前排座椅，以及第二排 Captain 加熱座椅。但是該車型最後歡迎的莫過於配備 6.2 升機械增壓 V8 引擎，可發揮出 710 匹最大馬力和 874 牛頓米的峰值扭力，官方公布能夠在 3.5 秒內完成 0-60mph 加速，在 11.5 秒內完成 1/4 miles 加速，最高時速可達 290km/h (180mph)。底盤部分則升級搭載主動式阻尼懸吊、Brembo 煞車和專屬調校四輪驅動系統。

Dodge Durango 是 1997 年推出的 SUV 車型，目前共推出三代，其中前二代都是以 Dodge Dakota 為基礎，採非承載式車身設計並於 Newark 廠生產。第一代為中型 SUV 車型，不過到了第二代以後則升級成全尺寸 SUV 設計，第三代因應市場變化，在維持全尺寸 SUV 車型之餘，不僅改用一體式車身設計，同時也轉變與 Jeep Grand Cherokee 相同平台，生產基地也轉移到密西根北 Jefferson 廠生產。由於 Dodge 目前在國內沒有總代理，有興趣的消費者若有意一親芳澤，需由個人或者透過貿易商自主引進。