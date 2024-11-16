Volvo「最便宜電動EX30休旅」台灣規格流出！雙動力3車型最快年底見

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車迷敲碗已久的Volvo EX30終於要來了！日前才剛有測試車於台灣現身，近來銷售端已開始進行教育訓練，並有初步的車型規格流出，台灣EX30將採用雙動力3款車型，最大續航力來到480公里！

▲台灣EX30提供3款車型，單馬達後驅最大續航力達480公里。

銷售端流出EX30將有3款車型編成，前2款採單馬達後驅、頂規為雙馬達四驅，單馬達提供51、69度電池2種配置，雙馬達為69度。動力輸出上，單馬達繳出272匹馬力、雙馬達為428匹，續航力依序為344、480、460公里，最快能在26分鐘達10～80%充電。

▲EX30作為品牌入門電動車，配備編成上誠意十足。

外觀具有基本的藍、白、黑、灰等4種車色，國外搶眼的黃色可望入列，外型設計上與國外版本大同小異，尺碼4,233x1,838x1,555mm、軸距達2,650mm。

內裝簡潔俐落、科技感不俗，配有顯眼的12.3吋直列多媒體螢幕，EX30並無儀錶配置，台灣車內規格預計提供2種內裝等級、4種配色可選，當然具備完整PA的主被動安全防護，360度環景、HK音響、玻璃天窗、20吋鋁圈等為頂規車型獨有。