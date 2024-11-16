ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Volvo「最便宜電動EX30休旅」台灣規格流出！雙動力3車型最快年底見

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車迷敲碗已久的Volvo EX30終於要來了！日前才剛有測試車於台灣現身，近來銷售端已開始進行教育訓練，並有初步的車型規格流出，台灣EX30將採用雙動力3款車型，最大續航力來到480公里！

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲台灣EX30提供3款車型，單馬達後驅最大續航力達480公里。

銷售端流出EX30將有3款車型編成，前2款採單馬達後驅、頂規為雙馬達四驅，單馬達提供51、69度電池2種配置，雙馬達為69度。動力輸出上，單馬達繳出272匹馬力、雙馬達為428匹，續航力依序為344、480、460公里，最快能在26分鐘達10～80%充電。

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲EX30作為品牌入門電動車，配備編成上誠意十足。

外觀具有基本的藍、白、黑、灰等4種車色，國外搶眼的黃色可望入列，外型設計上與國外版本大同小異，尺碼4,233x1,838x1,555mm、軸距達2,650mm。

內裝簡潔俐落、科技感不俗，配有顯眼的12.3吋直列多媒體螢幕，EX30並無儀錶配置，台灣車內規格預計提供2種內裝等級、4種配色可選，當然具備完整PA的主被動安全防護，360度環景、HK音響、玻璃天窗、20吋鋁圈等為頂規車型獨有。

►只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

►改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：VolvoXC60XC90EX90V60S60電動車休旅車新能源EX30

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找2024-11-16

Volvo「電動EX30休旅」台灣規格曝2024-11-16

【周焦點】LEXUS、Mazda新車上市2024-11-16

Lexus新一代ES改款亮相2024-11-15

東風日產「N7電動房車」亮相2024-11-15

特斯拉Cybertruck今年第6度召修2024-11-15

Bugatti創最速敞篷車紀錄2024-11-15

Maserati推Grecale Alba特仕版　2024-11-15

「特斯拉Cybertruck」貼身直擊搶先看2024-11-15

BMW大桐成原廠認證經典車夥伴2024-11-15

熱門文章

「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找2024-11-16

Lexus新一代ES改款亮相2024-11-15

TOYOTA百萬有找電動車bZ3X登場2024-11-15

【周焦點】LEXUS、Mazda新車上市2024-11-16

「特斯拉Cybertruck」貼身直擊搶先看2024-11-15

中華「J Space發財車」試駕2024-11-13

「MG中型7人座休旅」推入門款2024-11-13

Volvo「電動EX30休旅」台灣規格曝2024-11-16

光陽痛失22年霸主　推「3大策略」2024-11-10

Bugatti創最速敞篷車紀錄2024-11-15

相關新聞

東風日產「N7電動房車」亮相！新平台、無窗框將成電動版Altima

東風日產「N7電動房車」亮相！新平台、無窗框將成電動版Altima

特斯拉Cybertruck直擊搶先看！200萬有找挑戰台灣合法上路、停車格

特斯拉Cybertruck直擊搶先看！200萬有找挑戰台灣合法上路、停車格

快訊／國道追撞物流車！豪華休旅起火「燒到爛毀」　駕駛送醫

快訊／國道追撞物流車！豪華休旅起火「燒到爛毀」　駕駛送醫

TOYOTA「百萬有找電動車bZ3X」正式登場！搭載AI自動駕駛輔助

TOYOTA「百萬有找電動車bZ3X」正式登場！搭載AI自動駕駛輔助

小鵬「P7＋電動掀背轎跑」大陸開賣！標榜全球首款AI汽車智駕更聰明

小鵬「P7＋電動掀背轎跑」大陸開賣！標榜全球首款AI汽車智駕更聰明

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找！尺碼略大RAV4　搭載最新自動駕駛

「TOYOTA全新跑旅」挑戰百萬有找！尺碼略大RAV4　搭載最新自動駕駛

Lexus新一代ES改款亮相！搭14吋大螢幕、雙動力　車頭還更帥

Lexus新一代ES改款亮相！搭14吋大螢幕、雙動力　車頭還更帥

TOYOTA「百萬有找電動車bZ3X」正式登場！搭載AI自動駕駛輔助

TOYOTA「百萬有找電動車bZ3X」正式登場！搭載AI自動駕駛輔助

【周焦點】LEXUS休旅大降49萬　Mazda新車70萬有找　TOYOTA 7人座停產

【周焦點】LEXUS休旅大降49萬　Mazda新車70萬有找　TOYOTA 7人座停產

特斯拉Cybertruck直擊搶先看！200萬有找挑戰台灣合法上路、停車格

特斯拉Cybertruck直擊搶先看！200萬有找挑戰台灣合法上路、停車格

中華「J Space發財車」試駕！配備、L2給滿不輸家用車　還有大空間

中華「J Space發財車」試駕！配備、L2給滿不輸家用車　還有大空間

「MG中型7人座休旅」推入門款！配備不陽春　1.5升渦輪折合新台幣75萬

「MG中型7人座休旅」推入門款！配備不陽春　1.5升渦輪折合新台幣75萬

Volvo「最便宜電動EX30休旅」台灣規格流出！雙動力3車型最快年底見

Volvo「最便宜電動EX30休旅」台灣規格流出！雙動力3車型最快年底見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366