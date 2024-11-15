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TOYOTA「百萬有找電動車bZ3X」正式登場！搭載AI自動駕駛輔助

圖文／7Car 小七車觀點

廣汽豐田近日正式公開全新電動車款 bZ3X (鉑智3X)，實車預計將在 2024 廣州車展上正式亮相，預計 2025 年初正式上市，未來售價預計低於 20 萬人民幣 (約合新台幣 90 萬元起)。

▲廣汽豐田 Toyota bZ3X (鉑智3X) 正式亮相。

在外觀部分，全新 bZ3X 具備 bZ 家族化設計，車頭未有傳統水箱護罩設計，選用微笑曲線的貫穿式 LED 燈組，下方兩側則是整合 LED 頭燈。車尾部分則有與車頭相呼應的 ㄇ 字形貫穿 LED 尾燈組，兩側趨於直角的導流孔造型則提升運動氣息。車身尺碼部分，官方公布其長寬高分別為 4,600mm x 1,850mm x 1,660mm，軸距為 2,765mm，整體而言仍是一款標準的中型休旅車。

進入車內，bZ3X 配有全新的雙幅式多功能方向盤、數位液晶儀表板、大型觸控懸浮式螢幕、手機無線充電等配置，符合現代消費者的日常使用需求。後排空間部分還有冷氣出風口、摺疊桌、中央扶手等便利設置。

這次 bZ3X (鉑智3X) 最大的亮點在於搭載了 Momenta 5.0 智慧駕駛技術，透過 NVIDIA DRIVE AGX Orin X 平台搭配 Momenta 最先進的演化算法，將感應到的路況和地圖整合至一個大模型當中，讓車輛軟體可以抓取其數據並自主學習，持續提升駕駛輔助系統的效能，而全車總計搭載 126 線光達在內的多達 29 個感應器，攝影鏡頭可探測達到 200 米，實現高速公路、城市以及停車的自動駕駛。

動力方面，將搭載由廣州尼得科汽車驅動系統有限公司 Nidec 所生產，型號為 TZ175XSAY501 電動馬達，最大功率為 150kW。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTAbZ3X電動車休旅車SUV汽車新車CUV跨界

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