ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KIA EV Day登場！「最便宜電動休旅」明年上市　2概念車太吸睛

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA EV Day首度移師台灣舉辦，現場由左至右展出PV5概念車、EV9、EV3、EV5、EV4概念車，其中EV3將在明年下旬上市。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

「KIA EV Day」今（14）日首度移師來台舉辦，今年也是台灣森那美起亞成立10周年。KIA也公布品牌電動車計劃，包括EV3、以及EV4概念車、EV5與PV5概念車等，其中EV3將率先於明年下旬上市，進一步擴大EV電動車陣容。

KIA最新入門電動休旅EV3在5月首演後，此次也在台灣首度亮相，這款電動休旅具有與Sportage相同的2,680mm軸距，搭載E-GMP 400V平台，將提供單馬達前驅、58.3kWH或81.4kWh 2種電池容量，最大續航力可達WLTP 605公里。

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA EV Day 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲EV3入門電動休旅與Sportage軸距相同，實際入座腿部空間寬裕，車內也採30吋一體式顯示螢幕，中央扶手還可前後滑移120mm。

座艙則採Life Space設計，採30吋一體式全景顯示螢幕，並具有可滑移120mm的中央扶手、人體工學座椅，全車也採用10大永續材質、i-Pedal 3.0智慧動能回收系統、車內V2L等功能，前置物箱空間25公升、後行李廂則為460-1,250公升。

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲EV3搭載E-GMP 400V架構平台，前置物箱空間25公升、後行李廂則為460-1,250公升。

而同樣為400V架構的EV4 Concept概念車，也是首度在亞太區展演。EV4概念車打破傳統轎車設計，在幾何車身線條下具有濃厚跑格。而EV5電動休旅也具有Star Map星圖日行燈，前座則採長凳式設計、具有駕駛座一鍵放鬆功能，不過目前僅由大陸工廠生產，需等到南韓量產製造後才有望導入來台。

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲EV4概念車融合轎車、跨界風格，並採對開式車門。

Concept PV5概念車方面，則主打更全面的移動解決方案，透過Easy Swap快速易換模組化技術，可依不同需求，在相同車台上切換不同車廂，讓這款電動MPV快速切換為乘客、Cargo貨車、高頂級無障礙車款，後續還可結合商用物流管理系統，滿足配送、公共事業領域等需求。

KIA台灣森那美起亞將自11／15至11／17日，於臺北表演藝術中心北斗座戶外廣場舉辦「2024 Kia EV Day啟發新未來品牌特展」，將展出EV3、EV5、EV6、EV6 Inspiring Edition與EV9電動陣容外，旗下熱銷車款Sorento、Sportage、Stonic與即將上市的Picanto、Carnival也會一同亮相。

▲KIA EV Day 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲PV5概念車可切換不同車身，原廠規劃有PV1、PV5、PV7等3款車型，其中PV5將率先量產，而PV7主打高續航特色。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車KIAEV Day起亞森那美EV3EV5EV4概念PV5概念車款電動續航

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

Honda「第4代大改款Passport」亮相！定位比CR-V高、換搭10速自排

Honda「第4代大改款Passport」亮相！定位比CR-V高、換搭10速自排

最新文章

Honda第4代大改款Passport亮相2024-11-14

KIA EV Day電動車規劃曝2024-11-14

Lexus RZ 450e電動休旅降49萬2024-11-14

小米SU7電動車生產10萬輛只花230天2024-11-14

台鈴Sui、Saluto125推新色再升級2024-11-14

台灣BMW X3休旅279萬起預售2024-11-14

中華J Space發財車油耗測試值曝光2024-11-13

TOYOTA Hilux日媒曝將大改款2024-11-13

BMW關鍵電動房車首度測試被捕2024-11-13

Suzuki「入門房車」印度亮相2024-11-13

熱門文章

中華「J Space發財車」試駕2024-11-13

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐2024-11-11

「MG中型7人座休旅」推入門款2024-11-13

台灣BMW X3休旅279萬起預售2024-11-14

台灣「TOYOTA 入門7人座MPV」停產2024-11-12

「改款新LEXUS ES」外觀、內裝都曝光2024-11-13

中華J Space發財車油耗測試值曝光2024-11-13

台鈴Sui、Saluto125推新色再升級2024-11-14

「新一代Mazda CX-5」明年見2024-11-13

「LEXUS旗艦房車」新年式開賣！2024-11-12

相關新聞

230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

小米SU7電動車「生產10萬輛只花230天」！今年底再上看12萬輛

小米SU7電動車「生產10萬輛只花230天」！今年底再上看12萬輛

中國新能源汽車年產量　首度突破1千萬大關

中國新能源汽車年產量　首度突破1千萬大關

75000起！台鈴Suzuki「Sui、Saluto125」推新色　ECU升級更省油

75000起！台鈴Suzuki「Sui、Saluto125」推新色　ECU升級更省油

279萬起、雙車型！台灣BMW「大改款X3休旅」預售　新車色+配備升級

279萬起、雙車型！台灣BMW「大改款X3休旅」預售　新車色+配備升級

讀者迴響

熱門文章

中華「J Space發財車」試駕！配備、L2給滿不輸家用車　還有大空間

中華「J Space發財車」試駕！配備、L2給滿不輸家用車　還有大空間

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐　車主讚：舒適又省油

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐　車主讚：舒適又省油

「MG中型7人座休旅」推入門款！配備不陽春　1.5升渦輪折合新台幣75萬

「MG中型7人座休旅」推入門款！配備不陽春　1.5升渦輪折合新台幣75萬

279萬起、雙車型！台灣BMW「大改款X3休旅」預售　新車色+配備升級

279萬起、雙車型！台灣BMW「大改款X3休旅」預售　新車色+配備升級

台灣「TOYOTA 入門7人座MPV」停產！Sienta出清完畢將下架

台灣「TOYOTA 入門7人座MPV」停產！Sienta出清完畢將下架

「改款新LEXUS ES」外觀、內裝都曝光！配備有感升級預計11月發表

「改款新LEXUS ES」外觀、內裝都曝光！配備有感升級預計11月發表

中華J Space發財車「油耗測試值曝光」！經濟部公布10月清單

中華J Space發財車「油耗測試值曝光」！經濟部公布10月清單

75000起！台鈴Suzuki「Sui、Saluto125」推新色　ECU升級更省油

75000起！台鈴Suzuki「Sui、Saluto125」推新色　ECU升級更省油

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366