KIA EV Day登場！「最便宜電動休旅」明年上市　2概念車太吸睛

▲KIA EV Day首度移師台灣舉辦，現場由左至右展出PV5概念車、EV9、EV3、EV5、EV4概念車，其中EV3將在明年下旬上市。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

「KIA EV Day」今（14）日首度移師來台舉辦，今年也是台灣森那美起亞成立10周年。KIA也公布品牌電動車計劃，包括EV3、以及EV4概念車、EV5與PV5概念車等，其中EV3將率先於明年下旬上市，進一步擴大EV電動車陣容。

KIA最新入門電動休旅EV3在5月首演後，此次也在台灣首度亮相，這款電動休旅具有與Sportage相同的2,680mm軸距，搭載E-GMP 400V平台，將提供單馬達前驅、58.3kWH或81.4kWh 2種電池容量，最大續航力可達WLTP 605公里。

▲EV3入門電動休旅與Sportage軸距相同，實際入座腿部空間寬裕，車內也採30吋一體式顯示螢幕，中央扶手還可前後滑移120mm。



座艙則採Life Space設計，採30吋一體式全景顯示螢幕，並具有可滑移120mm的中央扶手、人體工學座椅，全車也採用10大永續材質、i-Pedal 3.0智慧動能回收系統、車內V2L等功能，前置物箱空間25公升、後行李廂則為460-1,250公升。

▲EV3搭載E-GMP 400V架構平台，前置物箱空間25公升、後行李廂則為460-1,250公升。



而同樣為400V架構的EV4 Concept概念車，也是首度在亞太區展演。EV4概念車打破傳統轎車設計，在幾何車身線條下具有濃厚跑格。而EV5電動休旅也具有Star Map星圖日行燈，前座則採長凳式設計、具有駕駛座一鍵放鬆功能，不過目前僅由大陸工廠生產，需等到南韓量產製造後才有望導入來台。

▲EV4概念車融合轎車、跨界風格，並採對開式車門。



Concept PV5概念車方面，則主打更全面的移動解決方案，透過Easy Swap快速易換模組化技術，可依不同需求，在相同車台上切換不同車廂，讓這款電動MPV快速切換為乘客、Cargo貨車、高頂級無障礙車款，後續還可結合商用物流管理系統，滿足配送、公共事業領域等需求。

KIA台灣森那美起亞將自11／15至11／17日，於臺北表演藝術中心北斗座戶外廣場舉辦「2024 Kia EV Day啟發新未來品牌特展」，將展出EV3、EV5、EV6、EV6 Inspiring Edition與EV9電動陣容外，旗下熱銷車款Sorento、Sportage、Stonic與即將上市的Picanto、Carnival也會一同亮相。

▲PV5概念車可切換不同車身，原廠規劃有PV1、PV5、PV7等3款車型，其中PV5將率先量產，而PV7主打高續航特色。