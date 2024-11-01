85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

▲台灣和泰於官網悄悄釋出油電升級TOYOTA Altis。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前經銷端傳出的新年式TOYOTA Altis訊息，台灣和泰已經於11月1日官網正式上架，針對油電Altis升級全新的鋰電池，維持兩款車型與售價，平均油耗最佳來到25.3km/L！

▲油電Altis升級鋰電池組，具備更好的省油表現。

此次油電更新針對豪華、尊爵兩款車型，售價維持85.5、88.5萬，引擎同樣採1.8升油電系統搭配CVT變速箱，擁有122匹綜效馬力，新款Altis從原本的鎳氫電池升級至鋰電池，具備更好輕量化與能量密度優勢，平均油耗從先前的24.1km/L進步到25.3km/L。

▲配備、售價並未調整，少了電子手剎車太可惜。

外觀、配備、車型都未調整，入門款的豪華配有鹵素頭燈、16吋鋁圈、9吋多媒體螢幕、TSS 2.0等配置；頂規則升級LED尾燈、前霧燈以及12.3吋數位儀錶，可惜並未搭載Corolla Cross日前升級的電子手剎車。

目前台灣TOYOTA Altis雖受到休旅強勢打壓，但仍有不錯的銷售表現，10月共繳出698量排行第6名，隨著新油電Altis上架，可望為銷量帶來另一波助攻。