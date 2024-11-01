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「LEXUS LBX休旅」日本推入門款！配備比台灣更有料　折合新台幣88萬

▲日本強化LBX休旅陣容，推出買慾更高的全新入門款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本強化LBX休旅陣容，推出買慾更高的全新入門款。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日本LEXUS針對旗下LBX小休旅推出新車型，來自歐規的Elegant作為車系最入門，配備等級比台灣還豐富，其1.5升油電能選擇前驅或四驅，折合新台幣僅要88萬！

▲日本強化LBX休旅陣容，推出買慾更高的全新入門款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日規入門款提供前驅、E-Four四驅。

台灣LEXUS LBX於今年1月發表，全車系都為前驅，其Active為入門版本，開價129.9萬，而日規此回新增的Elegant，外觀雖與台灣Active大同小異，但日規Elegant多了四驅車型，內裝配備也更有料！

▲日本強化LBX休旅陣容，推出買慾更高的全新入門款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本強化LBX休旅陣容，推出買慾更高的全新入門款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲外觀採17吋鋁圈，可選擇搶眼的新車色。

日本LBX Elegant前驅開價420萬日圓，折合新台幣88萬，而E-Four四驅則為446萬，折合新台幣93萬。外觀除了有6款基本車色外，還增加更有質感的Astro Gray Mica Metallic槍灰色作為新車賣點，採17吋灰色鋁圈與台灣差不多。

▲日本強化LBX休旅陣容，推出買慾更高的全新入門款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS LBX

▲日規入門款搭載9.8吋螢幕與12.3吋數位儀錶，新增2組內裝配色。

台灣Active僅提供9.8吋螢幕與7吋儀錶，而日規同樣維持9.8吋螢幕，不過卻升級更加分的12.3吋全數位，並提供棕色、白色新內裝配色可選，日規LBX Elegant雖為入門，但在細節可不馬虎，符合LEXUS向來訴求的高質感水準！

動力提供1.5升3缸油電，搭配E-CVT變速箱，能繳出136匹綜效馬力。

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