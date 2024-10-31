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Skoda「大棕熊休旅性能版」登場！Kodiaq RS馬力提升20匹外型還更殺

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 原廠今 (10/30) 日宣佈全新第二代 Kodiaq RS 正式登場，擁有更強大的動力、大量的運動細節以及先進配備，全球各市場的建議售價和詳細規格則將在日後揭曉。

運動風格再精進，馬力提升 20 匹！　全新第二代 Škoda Kodiaq RS 正式登場

第二代 Kodiaq RS 多處享有亮黑色 RS 設計元素，包括發光水箱護罩、外後視鏡蓋、窗框、車頂行李架，以及獨特 D 柱飾板。此外，全新前保險桿的細節和尾門上的 Škoda 字樣同樣採用了亮黑色設計。車頭進氣格柵和尾門上也嵌入了全新的 RS 標誌。足踏 20 吋亮黑色 Elias 輪圈，煞車卡鉗則採用鮮明的紅色。車身提供八種烤漆選擇，其中包括吸睛的 Bronx Gold Metallic。

運動風格再精進，馬力提升 20 匹！　全新第二代 Škoda Kodiaq RS 正式登場

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內裝方面，提供兩種風格選擇，RS Suedia 和 RS Suite (選配)，客戶均可享有配備整合式頭枕和對比色紅色縫線的運動型前排座椅。Suedia版本的座椅採用穿孔 Suedia 材質與人造皮革鋪陳，而 RS Suite 則使用天然皮革進行包覆。儀錶板和門板同樣根據各自的型號選用不同材料進行裝飾。其他運動細節包括多功能三輻方向盤 (紅色縫線)、金屬表面踏板以及黑色車頂篷。另外也標配 10 吋虛擬駕駛艙，13 吋資訊娛樂顯示器、Canton音響系統、電動調節座椅 (具加熱和記憶) 等，RS Suite座椅還額外享有通風功能。

運動風格再精進，馬力提升 20 匹！　全新第二代 Škoda Kodiaq RS 正式登場

運動風格再精進，馬力提升 20 匹！　全新第二代 Škoda Kodiaq RS 正式登場

運動風格再精進，馬力提升 20 匹！　全新第二代 Škoda Kodiaq RS 正式登場

新款 Škoda Kodiaq RS 所搭載的 2.0 TSI EVO 直列四缸渦輪增壓汽油引擎可提供 195kW (265PS)，較前一代多出15kW (20PS)，峰值扭力則達 400 Nm，配上全輪驅動和 DSG 雙離合自手排變速箱，僅需 6.3 秒內從 0 加速到 100km/h，最高時速為 231km/h。

此外，新款 Kodiaq RS 配備了漸進式轉向系統 (Progressive Steering) 和 DCC+ 電子懸吊系統，設置範圍較第一代更為廣泛。駕駛者還可以選擇多種駕駛模式，包括Eco、Comfort、Normal、Sport、Individual 以及 Snow。此外，Kodiaq RS 還具備特殊的 Off-Road  模式以及模擬聲浪系統 (Dynamic Sound Boost)，進一步提升多樣化駕駛體驗。

運動風格再精進，馬力提升 20 匹！　全新第二代 Škoda Kodiaq RS 正式登場

Škoda 從 2016 年 9 月發表第一代 Kodiaq 車系後，逐步建構該廠的 SUV 家族陣容。而國內市場方面，2024 年 9 月 10 日，Škoda Taiwan 宣佈正式在台發表全新第二代大改款 Škoda Kodiaq 車系，導入 1.5 TSI e-TEC 以及 2.0 TSI 4X4 雙車型，首批 500 輛可享上市優惠價分別為新臺幣 153.8 萬元、173.8 萬元起，同時還可享聰明套件 8 件組以及 1.5 TSI e-TEC 車型升級跑車式平把真皮多功能方向盤（HOD 電容式、換檔撥片），對此有興趣之讀者可至 Škoda Taiwan 官方網站查詢。

運動風格再精進，馬力提升 20 匹！　全新第二代 Škoda Kodiaq RS 正式登場

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaKodiaq大棕熊休旅車SUV汽車新車7人座RS上市性能

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