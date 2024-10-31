Skoda「大棕熊休旅性能版」登場！Kodiaq RS馬力提升20匹外型還更殺

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 原廠今 (10/30) 日宣佈全新第二代 Kodiaq RS 正式登場，擁有更強大的動力、大量的運動細節以及先進配備，全球各市場的建議售價和詳細規格則將在日後揭曉。

第二代 Kodiaq RS 多處享有亮黑色 RS 設計元素，包括發光水箱護罩、外後視鏡蓋、窗框、車頂行李架，以及獨特 D 柱飾板。此外，全新前保險桿的細節和尾門上的 Škoda 字樣同樣採用了亮黑色設計。車頭進氣格柵和尾門上也嵌入了全新的 RS 標誌。足踏 20 吋亮黑色 Elias 輪圈，煞車卡鉗則採用鮮明的紅色。車身提供八種烤漆選擇，其中包括吸睛的 Bronx Gold Metallic。

內裝方面，提供兩種風格選擇，RS Suedia 和 RS Suite (選配)，客戶均可享有配備整合式頭枕和對比色紅色縫線的運動型前排座椅。Suedia版本的座椅採用穿孔 Suedia 材質與人造皮革鋪陳，而 RS Suite 則使用天然皮革進行包覆。儀錶板和門板同樣根據各自的型號選用不同材料進行裝飾。其他運動細節包括多功能三輻方向盤 (紅色縫線)、金屬表面踏板以及黑色車頂篷。另外也標配 10 吋虛擬駕駛艙，13 吋資訊娛樂顯示器、Canton音響系統、電動調節座椅 (具加熱和記憶) 等，RS Suite座椅還額外享有通風功能。

新款 Škoda Kodiaq RS 所搭載的 2.0 TSI EVO 直列四缸渦輪增壓汽油引擎可提供 195kW (265PS)，較前一代多出15kW (20PS)，峰值扭力則達 400 Nm，配上全輪驅動和 DSG 雙離合自手排變速箱，僅需 6.3 秒內從 0 加速到 100km/h，最高時速為 231km/h。

此外，新款 Kodiaq RS 配備了漸進式轉向系統 (Progressive Steering) 和 DCC+ 電子懸吊系統，設置範圍較第一代更為廣泛。駕駛者還可以選擇多種駕駛模式，包括Eco、Comfort、Normal、Sport、Individual 以及 Snow。此外，Kodiaq RS 還具備特殊的 Off-Road 模式以及模擬聲浪系統 (Dynamic Sound Boost)，進一步提升多樣化駕駛體驗。

Škoda 從 2016 年 9 月發表第一代 Kodiaq 車系後，逐步建構該廠的 SUV 家族陣容。而國內市場方面，2024 年 9 月 10 日，Škoda Taiwan 宣佈正式在台發表全新第二代大改款 Škoda Kodiaq 車系，導入 1.5 TSI e-TEC 以及 2.0 TSI 4X4 雙車型，首批 500 輛可享上市優惠價分別為新臺幣 153.8 萬元、173.8 萬元起，同時還可享聰明套件 8 件組以及 1.5 TSI e-TEC 車型升級跑車式平把真皮多功能方向盤（HOD 電容式、換檔撥片），對此有興趣之讀者可至 Škoda Taiwan 官方網站查詢。