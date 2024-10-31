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愛車泡水「4種水位高度」決定如何處置　電動車能否涉水馬斯克給解答

▲高雄鼓山九如四路的淹水情況，車好像開在溪流當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲強颱康芮為全台帶來明顯風雨，遇到積水切勿涉險通過。（圖／記者吳奕靖攝）

記者張慶輝／綜合報導

強颱康芮為全台各地帶來明顯風雨，倘若愛車不幸泡水，一定要先行檢查車輛狀況，再決定是否發動，以免對愛車造成永難挽回的傷害，而讓人覺得「防水性」較好的電動車到底能否涉水，日前特斯拉執行長馬斯克先前也給出了答案。

▲▼北市府捷運站前淹水。（圖／記者劉亮亨攝）

▲開車行駛積水路段，務必要減速慢行。（圖／資料照）

開車行駛積水路段倘若積水不深，謹記切勿放開油門，只要以低檔位緩慢前進，就可避免引擎進氣口負壓效應，導致引擎進水；倘若前方路段積水過深，也請改道行駛，不要意氣用事直直衝過去，以免愛車熄火動彈不得。

▲▼仁愛路四段淹水。（圖／讀者提供）

▲愛車倘若不幸泡水，最好先行檢查車輛外觀內裝、電系用品有無災損，再斟酌是否發動引擎。（圖／讀者提供）

愛車受到淹水災情波及後，最好在積水退去之後再進行檢查；並研判泡水或是積水狀況，判斷是否可以發動引擎；當然直接以拖吊進廠是最好的方法，以免對愛車造成二度傷害。

→泡水高度到輪胎四分之一：
關閉冷氣，再啟動引擎慢速駛離淹水區，在行駛中輕踩煞車數次，使煞車系統回復正常作用。

→泡水高度到輪胎中心線：
盡可能以拖吊方式移動車輛，若要自行發動車輛，應先關閉冷氣，再啟動引擎慢速駛離積水區域。

→泡水高度超高輪胎中心線：
為避免因油品受污染或水積存在系統內而傷害車輛機件，即使積水已消退，仍應以拖吊方式回廠經過技師檢查後，再行發動引擎，以免致生車輛損害。

→積水高度低於儀表板下、泡水高度淹沒車頂：
在此情況之下，切勿發動引擎，以避免引擎進水受損，立即報請原廠拖吊將愛車拖離淹水區並回廠進行檢修。

至於少了引擎的電動車，雖然沒有進水損壞的問題，不過中國大陸特斯拉客服團隊指出「特斯拉電池有嚴格的防水等級，可以在雨天出行，但建議涉水高度不要超過輪胎的一半，並緩慢通行」；特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也曾提及此事，並指出「Model S可以像船一樣在水上漂一段時間，同時透過車輪前進，只是我們絕對不建議這樣做」。

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關鍵字：康芮颱風淹水泡水車汽車

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