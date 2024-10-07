降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

▲TOYOTA總代理和泰為bZ4X電動休旅車推出10月限時限量優惠，155萬入主還送多重好禮。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰今（7）日宣布，為旗下電動休旅車bZ4X推出10月限時限量優惠，除了打出較原售價減去12萬的155萬優惠價外，還提供充電金、車身鍍膜、丙式車體險、延長保固等優惠，總價值高達18萬，此優惠僅限量50台，且活動只到10／31止，想入主純電世代的車迷動作要快。

▲此優惠限量50台，且活動期間只到10／31止。（圖／資料照）

在這次的「純電世代 五重禮馭」活動中，原價167萬的bZ4X電動休旅，現在僅需155萬即可入主，同時加贈1萬元充電金，只需利用My TOYOTA App於合作站點充電即可抵用，有效期至2025／10／31，大大降低前期的充電成本，且效期長達1年、站點選擇也更多元，比起其他品牌贈送的充電優惠更好用。

▲1萬元充電金可透過My TOYOTA App於合作站點進行充電，效期長且選擇更多元。（圖／資料照）

除了上述的優惠外，活動還加贈車身鍍膜，對於愛車的買家來說，可省下一筆可觀的花費，而丙式車體險也是購車時必須的項目之一，至於延長保固方面，只要交車後都有按時回廠定保，就能享第5年或14萬公里的全車延長保證經濟版。上述優惠都為限量50台，10／31前完成領牌，且不適用於租賃車、營業車、政府機關及專案批／標購者，詳細活動辦法以和泰公布為準。

▲目前TOYOTA在台銷售純電動車僅有bZ4X單一選項。（圖／資料照）

bZ4X是目前TOYOTA台灣在售的唯一一款純電動車型，採前置單馬達設定，可輸出204匹馬力與27.2公斤米扭力，電池容量為71.4kWh，續航里程達626公里（NEDC標準），直流充電介面為CCS1，配備有TSS 3.0智動駕駛輔助系統，主被動安全高達41項，提供全方位的防護。