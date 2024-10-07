165.9萬起！KIA「新一代Sorento」上市　年配額300台接單已過半

▲KIA新一代Sorento上市，年度配額300台，預售一星期已接單破150張，其中汽油渦輪油電車型接單87%。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

KIA台灣森那美起亞今（7）日發表新一代Sorento，共有1.6升汽油渦輪油電、2.2升柴油雙動力，並提供6-7人座、前驅／4驅等車型選擇，售價自165.9-194.9萬不等。此次新Sorento年度配額300台，預售一星期接單已破150台，其中87％選擇汽油油電車型、並有高達6成爲頂規Signature版本。

▲KIA Sorento採雙動力、4車型，售價自165.9萬起。



新Sorento換上家族Star map日行燈組，同時也導入序列式方向燈、搭配立體水箱護罩、Vertical晶耀LED頭燈、雙斜紋尾燈圖案、18-19吋輪圈樣式等帶來全新面貌，外觀素有小EV9之稱。

▲新Sorento外觀導入最新設計，包括Star Map日行燈、晶耀頭燈等，外觀頗有小EV9之稱。



座艙方面採雙12.3吋數位儀表、中控曲面螢幕（Apex車型以上），具有盲區顯影輔助、手機無線充電、一鍵切換數位面板（冷氣／影音）等，其中Turbo-Hybrid Signature尊榮六人座車型更提供專屬Premium Plus選配套件，包含全景天窗、全新松葉紋頂級Nappa真皮座椅、第二排獨立雙座加熱座椅、副駕2向電動腰靠、車內LED照明、黑色麂皮頂篷、皮革包覆電動可調式多功能方向盤、10吋HUD抬頭顯示器、指紋辨識系統及車內電子數位後視鏡。另外也有雙前座一鍵放鬆模式、駕駛座按摩功能等，還可選配BOSE音響（12具揚聲器），提供頂級聽覺饗宴。

▲Sorento共有6人、7人座，汽油Apex車型以上可選6人座，頂規Turbo-Hybrid Signature尊榮6人座更提供專屬Premium Plus選配套件。



Sorento動力共有1.6升汽油渦輪油電、2.2升柴油，其中柴油車型搭配8速雙離合自手排，具有最大馬力194匹/45公斤米扭力、提供前驅／4驅車型，其中4驅車型具有Terrain Mode地形行車駕駛模式，可包括雪地、沙地、泥地等。

Sorento汽油油電車型方面，採1.6升汽油渦輪油電引擎、6速自排，具有綜效馬力235匹／37.4公斤米扭力，比改款前的230匹／35.7公斤米扭力提升了5匹／1.7公斤米扭力，同時這次汽油車型也增添4驅版本，並導入E-VMC車輛動態控制系統，透過E-Ride、E-Handling、E-EHA等三大技術來平衡慣性、提高輪胎抓地力，來提升車輛在各種路面情境下的穩定度，增加乘坐舒適性。

▲Sorento汽油車型此次增添4驅版本，動力採1.6升汽油渦輪油電引擎、6速自排，具有綜效馬力235匹／37.4公斤米扭力，比改款前的230匹／35.7公斤米扭力提升了5匹／1.7公斤米扭力。



KIA也推出Sorento上市優惠，10月入主可享前瞻配件組(總價值逾50,000元)，包含Smith Vega隔熱紙、雙鏡頭行車紀錄器、後艙遮物簾、後艙可折式防汙墊，並享5年不限里程全車原廠保固，Turbo-Hybrid車款另享8年不限里程鋰電池保固。

▲10月入主Sorento可享前瞻配件組(總價值逾50,000元)，包含Smith Vega隔熱紙、雙鏡頭行車紀錄器、後艙遮物簾、後艙可折式防汙墊，並享5年不限里程全車原廠保固，Turbo-Hybrid車款另享8年不限里程鋰電池保固。