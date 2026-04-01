速霸陸小發財車「Sambar新年式日本開賣」！安全＆科技有感升級

圖文／7Car 小七車觀點

在全球市場仍不斷傳出 Subaru 有意推出皮卡車的消息之際，其實 Subaru 早已在日本市場持續販售一款輕型貨卡產品，也就是 Subaru Sambar。隨著 2026 年式車型登場，這款主打實用導向的輕型車也迎來一波小幅更新，主要集中在安全與科技層面，維持產品競爭力並符合當地法規要求。

Sambar 本質上為貼牌車型，與 Daihatsu Hijet Truck 以及 Toyota Pixis Truck 採用相同基礎架構，因此本次更新內容也大致同步。外觀部分幾乎沒有變動，維持經典的 cab-over 設計，提供標準車型與 Gran Cab 加大車室版本，延續過去以空間效率為優先的設定。

此次改款重點集中在安全系統升級，導入更新版本的 Smart Assist 主動安全套件。透過重新調校的感應器，車輛在複雜路況中的辨識能力有所提升，包括可偵測路口右轉時的對向來車，以及轉彎過程中從左右兩側接近的行人，進一步降低日常使用風險。

除了核心主動安全功能外，這款輕型貨卡也配備多項駕駛輔助系統，包括前後停車雷達、自動遠光燈、側邊輔助照明、交通標誌辨識以及車道偏離抑制等功能。以車格定位來看，整體配備水準已明顯高於過去對於輕型商用車的既有印象。

座艙部分則維持務實取向，但在科技層面有所補強。高階車型提供 9 吋中控觸控螢幕，支援智慧型手機連接功能，補足現代用車需求。不過入門版本仍維持簡單配置，未提供螢幕系統。整體內裝風格依舊偏向傳統設計，包含手動空調與大量硬質塑料材質，但在收納機能上依然維持高度實用性，例如多層置物空間、可調式杯架、頭頂置物架與座椅背袋等設計。

動力配置方面，Sambar 採用 660 cc 三缸自然進氣引擎，輸出為 46 匹馬力。與同平台的 Daihatsu 與 Toyota 車型不同，Subaru 並未提供渦輪增壓版本，因此未具備 63 匹馬力的升級選項。傳動配置則提供後輪驅動與四輪驅動，搭配 5 速手排或 CVT 變速系統。其中手排 4WD 車型具備加力箱與後差速器鎖定功能，在惡劣路況下具備優於車格的通過能力。

此次改款雖未涉及外觀或動力大幅變動，但透過安全與配備的強化，使 Sambar 在競爭激烈的日本輕型貨卡市場中維持基本競爭力。未來仍將與 Suzuki、Nissan、Mazda 與 Mitsubishi 等品牌同級產品持續競爭。