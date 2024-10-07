「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千！中階最熱銷　現身鴻海科技日

▲納智捷大電池n7訂單捷報，累積超過千位準車主！（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

於10月3日正式發表的納智捷n7全新大電池LR版，再度吸引不少觀望電動車消費者，目前已經累積上千位準車主完成訂購，又以中階款最為熱銷，實車也將首度現身在10月8日的鴻海科技日！

▲5成車主直上124.9萬中階款。大電池外觀另升級氣壓撐桿。

納智捷n7 LR長程版共有4款車型，5人座提供粹鍊版、粹鍊+版、亮點版，售價119.9、124.9、144.9萬，而7人座僅有亮點版149.9萬，原廠表示，僅僅3天就累積千張訂單，其中超過5成車主選擇124.9萬的中階款，另外各集中在5人、7人座頂規的亮點版。

過去標準款大多都選擇99.9萬的入門款，而這次相當有趣的是，反而中階款以上最受歡迎，主要原因也在於原廠為中階款以上端出更多誠意十足的牛肉配備，包括AR View⁺環景影像系統與貫穿式地平線尾燈組，以及駕駛座電動記憶座椅，長程版還另配有64色環艙氣氛燈、木紋飾板等。

▲10月8日鴻海科技日開幕，大電池n7將成為會場焦點之一。

大電池n7 LR長程版採單馬達後驅配置，具有230匹馬力、34.6公斤米扭力，NEDC續航力來到711公里，而長程版充電規格也與標準款CCS1不同，改換成CCS2，實車第一次現身就獻給鴻海科技日，而這些千位準車主，最快能在農曆年前喜提新車。