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鴻海科技日來了！「Model B、大電池n7、全新大型休旅」進軍國產電車

▲鴻海年度盛事科技日將於10月8日開場！（圖／翻攝自鴻海）

▲鴻海年度盛事科技日將於明10月8日開場！（圖／翻攝自鴻海）

記者徐煜展／綜合報導

今年鴻海科技日提前至10月8日開幕，盛況比去年更精采可期，現場將出現多款電動車把氣氛炒熱，其中量產Model B、納智捷大電池n7都將以實車首度現身，還另有Model D大休旅、Model U電動小巴士等！

▲鴻海年度盛事科技日將於10月8日開場！（圖／翻攝自鴻海）

▲活動聚焦4大亮點，加深AI未來趨勢。

今年鴻海科技日把時間拉長至10/8-9為期兩天，現場除了聚焦多款電動車，預期探討未來AI趨勢，今年會場聚焦三大平台、GenAI、夥伴關係、國際化等4大亮點，不排除再度邀請AI教父黃仁勳站台。

▲鴻海年度盛事科技日將於10月8日開場！（圖／翻攝自鴻海）

▲鴻海年度盛事科技日將於10月8日開場！（圖／翻攝自鴻海）

▲Model B將在現場揭露更多訊息，為量產上市作準備。

消費者最關注的國產電動車當然是會場主角，而今年預期帶來最終量產的Model B跨界電動車，該車定位在Model C、n7之下，去年已在日內瓦展出引起不少國際關注，其4.3米車長、2.8米軸距優秀的空間，具備都會時尚流行跨界風，未來將與納智捷合作以n5上市，進攻百萬有找價格帶。

▲鴻海年度盛事科技日將於10月8日開場！（圖／翻攝自鴻海）

▲納智捷n7長程版10月上市，將以實車首度現身鴻海科技日。

於10月3日發表的納智捷n7 LR長程版（連結），預期將在會場中首度以實車現身，LR大電池比標準款具備更優秀的長續航與配備，NEDC續航來到711公里，售價119.9萬起，隨著正式啟動接單，最快於農曆新年前交車！

▲鴻海年度盛事科技日將於10月8日開場！（圖／翻攝自鴻海）

▲鴻海年度盛事科技日將於10月8日開場！（圖／翻攝自鴻海）

▲Model D即將登場，具備優秀空間的大型電動車。

除了量產的Model B、納智捷n7，鴻海科技日另帶來多款驚艷的概念電動車，全新Model D將進軍大型電動休旅級距，從鴻海日前釋出的預告來看，該車具備不俗的大空間設定，定位在Model B、納智捷n7之上，官方甚至表示，全新Model D將改寫電動車遊戲規則。

▲鴻海年度盛事科技日將於10月8日開場！（圖／翻攝自鴻海）

▲全新Model U鎖定小巴士級距。

比大巴士Model T擁有更靈活的便利性，全新Model U將進軍廂型車電動小巴士，Model U雖然偏向商用取向，不過設計卻是不馬虎，細節有稜有角、立體感十足，看起來就像一輛高科技的未來電動車，身形比起Model T小上許多，能在擁擠的都會鬧區中帶來更多便利性。

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