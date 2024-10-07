「MG5 GT馬來西亞」開賣！1.5升自然進氣折合新台幣71萬

▲MG5 GT於馬來西亞上市，進攻日系入門房車級距。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG5 GT於馬來西亞正式開賣，採取平價策略進攻日系入門房車地盤，採用不同大陸市場的1.5升渦輪，而是搭載1.5升自然進氣，當地開價RM 93,900，折合新台幣71萬！

▲MG5 GT採用運動化空力套件，搭配17吋灰色鋁圈。

日前大陸才剛上市最新改款的MG5，不過馬來西亞當地仍維持舊款的MG5 GT上市，採用運動化十足的空力套件，彷彿有小一號的MG7凶狠感，MG5 GT擁有4,675x1,842x1,480mm、軸距2,680mm，屬於中型車尺碼，以較入門的1.5升自然進氣，針對入門小車TOYOTA Vios、HONDA City而來。

▲配備豐富具有10.25吋螢幕與12.3吋數位儀錶。

雖然未採用渦輪引擎，但MG5 GT比起TOYOTA Vios、HONDA City仍佔有空間優勢，且自然進氣引擎搭配CVT變速箱後，繳出114馬力，性能輸出與TOYOTA Vios、HONDA City相當。

內裝同樣呼應外觀運動化主題，用上不少提升視覺質感的黑化套件，以鋼琴黑烤漆妝點，搭載10.25吋螢幕、12.3吋數位儀錶，支援手機娛樂連結等。並具有基本的ADAS輔助駕駛科技。