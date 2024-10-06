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「特斯拉Model 3」神秘測試車被捕獲！有望與Model Y一同再推改款

▲今年才剛推出的小改款Model 3，國外又捕獲到神秘的測試車！（圖／翻攝自X@Klp168）

▲今年才剛推出的小改款Model 3，國外又捕獲到神秘的測試車！（圖／翻攝自X@Klp168）

記者徐煜展／綜合報導

今年海外、台灣才剛上架的小改款特斯拉Model 3，似乎又有更新計劃，近來海外捕獲到神秘兮兮的Model 3測試車，造型與小改款有些不同，有消息指出，Model 3有望將與即將改款的Model Y一同換上最新造型！

▲今年才剛推出的小改款Model 3，國外又捕獲到神秘的測試車！（圖／翻攝自X@Klp168）

▲左右頭燈看似有燈條連結，帶來更有辨識度的家族特徵。

海外最新捕獲的Model 3測試車，藏有不少魔鬼細節，在頭燈設計上，看似與舊款雷同，但仔細一看，乃是以改款煥新版頭燈來貼上偽裝，並有疑似貫穿式燈組與頭燈連結，而這種最新的家族設計，未來預計將會出現在即將改款的Model Y。

▲今年才剛推出的小改款Model 3，國外又捕獲到神秘的測試車！（圖／翻攝自X@Klp168）

▲尾燈與車頭呼應，能預期新Model Y外型走向。

而尾燈也有不尋常的設計，兩側熟悉的C造型尾燈與現行的煥新版雷同，但中間同樣疑似也有貫穿式燈條與兩側尾燈連結，頭燈、尾燈都採用醒目的貫穿式設計，可以預測接下來改款Model Y走向，而Model 3似乎也會加快改款步調，換上最新的家族造型。

改款特斯拉Model Y已正在最後的籌備階段，執行長馬斯克日前表示今年並不會推出新Model Y，想要看到最新改款的Model Y，預計將在明年1～2季左右現身。

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