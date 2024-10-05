TOYOTA「2025年式美規Land Cruiser」登場！經典越野休旅秋季開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 宣布 2025 年式 Land Cruiser 登場，預計將在 10 月下旬於北美地區上市，官方建議零售價 (MSRP) 起價為 56,450 美元 (約合新台幣 180 萬)，較以往調漲 555 美元 (約合新台幣 17,690 元)。

Land Cruiser 車系起源於 1951 年的 BJ 車型，1958 年起正式進入美國市場，在當地發展的數十年間累積了良好的口碑。這次在 2025 年式 Land Cruiser 當中，取消原先提供的 First Edition，僅有 1958 和 Land Cruiser 兩個車型等級供選擇。

▲Land Cruiser 1958 車型採用圓形頭燈，主要是向經典的 FJ62 致敬，復古感受更加的濃厚。

在入門的 1958 車型上，原廠提供復古圓形 LED 頭燈、車頭「TOYOTA」字樣傳統水箱罩等，車內提供 7 吋數位儀表、布質座椅、五組 USB-C、六揚聲器音響系統、8 吋觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto。Land Cruiser 車型則是以 1958 車型為基礎升級，搭載矩形 LED 頭燈、SofTex 皮革通風/加熱座椅、12.3 吋數位儀表板、12.3 吋觸控螢幕、電動尾門、10 揚聲器音響系統。

原廠同樣提供 Premium 套件供車主選配，含有腰部支撐和駕駛座記憶功能的加熱和通風電動前排座椅、14 揚聲器 JBL 高級音響系統、數位後視鏡、抬頭顯示器 (HUD)、迎賓燈、電動天窗、中控台冷藏箱以及行李廂兩組額外 USB-C 孔。至於 Toyota Safety Sense 3.0 系統則列為全車系的標準配備。

動力配置方面，美規 Land Cruiser 採用以 2.4 升渦輪增壓汽油引擎、8 速自排變速箱及電動馬達等要素所構成的 i-FORCE MAX 油電複合動力系統，可輸出 326hp 最大馬力及約 64.29kg-m 峰值扭力，搭配全時四輪驅動系統之下，仍具有美國 EPA 測試標準下約 9.778km/L 的平均油耗表現，原廠表示已較歷代車型更佳。

底盤與越野機能方面，美規 Land Cruiser 採用與 Tundra、Sequioa 及 Tacoma 等車型相同的 TNGA-F 平台開發，具備 31 度的進入角、25 度的穿越角及 22 度的離去角，並配備可將動力進行前後 50:50 分配的電子鎖定後差速器，以及可提升懸吊系統彈性的 SDM 前防傾桿斷開裝置，在電控系統部分則擁有新版的 CRAWL 智慧型越野緩進系統、MTS 智慧型越野地形系統及 DAC 下坡緩降輔助系統等，此外還配備 MTM 智慧型越野顯示幕來幫助駕駛攻克各種地形。

▲美規 2025 Land Cruiser

▲標準 Land Cruiser 版本頭燈造型較為方正，搭配大量矩形元素和方形大燈，頗有美式越野車的風格。