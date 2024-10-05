Subaru「新款輕自動車Chiffon Try」日本登場！戶外休閒氣息更濃烈

圖文／7Car 小七車觀點

Subaru 在日本市場販售的輕自動車 Chiffon 車系已經問世將近 10 年，近日官方宣布推出全新的 Chiffon Try 車型，整體更強調戶外休閒的風格。

▲Subaru Chiffon Try 新登場。

在外觀部分，Subaru Chiffon Try 換上 Active 風格的造型，導入黑色塑膠防刮材質、以及銀色防撞護板和深色水箱護罩，另外還有車頂橫樑和車身黑色飾板，與過往強調精緻的風格不同。另外後門則維持既有的滑門設計，更便利於上下車或者置放物品。車色部分，這次原廠提供 Lake Blue Metallic 湖水藍及 Forest Khaki Metallic 森林卡其兩款新色，並有三種全新的雙色車身供選擇。

▲Subaru Chiffon Try 搭載戶外風格的車身套件。

進入車內，為了迎合戶外休閒的定位，全車導入更豐富的橘色元素飾板，後座椅背也新增防水材質，讓車主在外出進行水上運動回到車內時，能降低弄溼車內的機率。機能表現上，前排座椅均可進行向前傾倒，後排座椅則有 240mm 前後滑移距離，能夠滿足車主載人或載物的空間利用。

▲Subaru Chiffon Try 全車座椅有防潑水、椅背防水的機能。

安全性配備方面亦相當豐富，其中碰撞警示功能可偵測摩托車、自行車、行人，並會發出警示及主動控制剎車，降低發生碰撞的可能性。其餘還有含剎車控制油門誤踩控制、車道偏移警示、車道維持輔助、前 2 / 後 4 停車雷達、360 度環景系統、遠光燈輔助、轉彎照明輔助及 6 顆安全氣囊等。

動力系統為 660c.c 三缸 DOHC 12v 自然進氣引擎，搭配前輪驅動或四驅系統，結合 CVT 無段變速系統，最大馬力為52ps@6900rpm、最大扭力為 60Nm@3600rpm。

Subaru 官方已經在日本市場接受 Chiffon Try 訂單，全車系起價為 1,831,500 日元 (2WD)、1,952,500 (4WD)，折合新台幣約 40 萬、42.7 萬元。