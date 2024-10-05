【周焦點】TOYOTA神車休旅、福特Kuga改款降價　納智捷n7大電池開賣

▲本周新車市場超熱鬧！不少重量級國產新車上市。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周雖然受到山陀兒颱風鬧場，不過仍有不少重量級新車不畏風雨接連上市，TOYOTA、福特Ford都推出旗下重量級改款Corolla Cross、Kuga，而納智捷n7也端出期待已久的大電池長續航版！

▲改款Corolla Cross上市，升級多項配備佛心降價！

台灣和泰TOYOTA推出王牌改款Corolla Cross（連結），維持過去的1.8升汽油、油電配置，價格頗有競爭力，不僅升級電子手剎車、12.3吋數位儀錶、油電電池等，還降價2.1～7.6萬之譜，全車系都壓在百萬有找價格帶，Corolla Cross今年穩拿全年度銷售冠軍，已經在覬覦明年的王者寶座。

▲福特Kuga外觀、內裝升級，推出全新的Active跨界車型。

同樣是國產焦點的福特Kuga休旅（連結），跟著Corolla Cross之後，也推出台灣消費者期待已久的小改款，台灣新Kuga開出91.9萬的限時優惠價，並增加全新的Active跨界車型，本次福特Kuga改款誠意十足！

▲納智捷n7大電池開賣，最快搶在農曆年前交車。

喜愛長途旅行的電車消費者有福了！持續聆聽台灣消費者心聲的納智捷，推出全新的n7 LR大電池版（連結），售價119.9萬起，透過電池升級，續航力來到711公里，比起標準款更會跑，且大電池n7也在配備上給出誠意，升級多項配備衝擊不少油車休旅市場。

▲Nissan Altima 10月大降價20萬。

進口Nissan Altima大降20萬直球對決TOYOTA Camry（連結），原售價的139.9萬的Nissan Altima 10月促銷來到119.9萬，還能搭配舊換新政策，Nissan Altima採用2.0升渦輪，具備多項豐富的配備，要跟油電TOYOTA Camry過招。