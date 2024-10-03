119.9萬！「納智捷n7大電池開賣」續航711公里、CCS2　農曆年前交車

▲納智捷n7全新大電池登場！配備更豐富，充電改CCS2、續航711公里。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

台灣消費者敲碗已久的Luxgen納智捷n7大電池來了，台灣原廠於10月3日線上發表n7全新長續航大電池，售價119.9萬起，不僅價格超殺衝擊不少油車休旅，且升級大電池的n7配備超豐富，續航711公里，改搭CCS2充電規格，最快能在明年農曆年前交車。

【LUXGEN n7 LR長程版正式售價】

粹鍊版：119.9萬元

粹鍊+版：124.9萬元

5人亮點版：144.9萬元

7人亮點版：149.9萬元



▲長程版同樣涵蓋5人、7人座，最大續航力711公里，價格衝擊不少國產油車休旅。

納智捷n7 LR長程版共有4款車型，5人座提供粹鍊版、粹鍊+版、亮點版，售價119.9、124.9、144.9萬，而7人座僅有亮點版149.9萬。LR長程版採單馬達後驅配置，具有230匹馬力、34.6公斤米扭力，NEDC續航力來到711公里，而長程版充電規格也與標準款CCS1不同，改換成CCS2！

原廠依舊未公布電池容量，不過《ETtoday車雲》根據先前掌握資訊，大電池與標準款相比，電池容量從57.73KWh加大至82.74KWh。

▲外觀車色新增星曜灰，採全新設計的18吋鋁圈，升級前艙蓋氣壓撐桿。

n7 LR長程版價格夠殺，甚至能對傳統國產休旅福特Kuga、HONDA CR-V造成威脅，配備相當豐富誠意十足，外觀配有新設計的18吋鋁圈、前艙蓋氣壓撐桿等。在車艙配備上，具有12.3吋數位儀錶、15.6吋中控螢幕、無線CarPlay / Android Auto、Smart Access智能進出車輛啟閉系統、V2L車外供電系統、ADAS Lv.2+、駕駛模式切換(ECO/Normal/Sport)、One Pedal單踏板模式及5段動能回收模式調節等。

▲內裝加入木紋飾板、氣氛燈等質感更出色，亮點版增加玻璃車頂。

相較標準款車型，LR長程版在細節處理更有質感、細膩，導入木紋飾板、環艙氣氛燈，5人、7人座車型均標配玻璃車頂，雙前座電動調整記憶通風座椅、記憶電動尾門與全車前/後12顆感測雷達。此次大佛心新增配備與開價，都是原廠持續聆聽台灣消費者反饋，要在新推出的長程版n7回饋給台灣市場！

原廠特別增設124.9萬元粹鍊+版，配備包含最受歡迎的AR View⁺環景影像系統與貫穿式地平線尾燈組，以及駕駛座電動記憶座椅，讓消費者有更多元的選擇，

▲消費者可於線上註冊711元成為會員，並支付1萬完成下訂資格，最快能在農曆新年前交車。

喜迎LR長程版新車上市，台灣原廠更祭出多項優惠，過去1,000元會員資格，僅需711元就能完成註冊，同時支付1萬就能成為長程版n7準車主，享有優先排單順序，原廠表示於10月23日完成訂車步驟，最快要讓車主能在農曆年前喜提新車。

並於官網線上申請成為LuxClub尊榮會員，即可報名取得LR長程版專屬的《快充LuxPass》禮遇，享指定充電業者(EVOASIS、TAIL、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及Yes！來電，任選一家)半年免費快充的購車回饋(須於2024/12/31前完成萬元下訂，此專案不含營業用車)，並可提前預約LR尊榮早鳥試駕體驗，再送價值711元的LuxPoints亮點，可用於充電、保修及線上商城消費折抵。