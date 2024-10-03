「台灣Suzuki Jimny」又要說再見！賣到明年1月暫停供應

▲Suzuki Jimny再度告別台灣市場，預計賣到明年1月。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

Suzuki Jimny在台灣銷售可是一波三折，過去曾因CAFÉ油耗法規限制短暫退出台灣，如今又計劃賣到明年1月暫停供應，雖然原廠尚未透露關鍵原因，推測仍是受到CAFÉ制度與日本產能調整而影響！

▲受CAFÉ法規或日本產能影響，讓台灣Jimny明年不再供應。（圖／資料照）

新一代Suzuki Jimny問世後，在全球、台灣掀起一股越野小休旅旋風，台灣於2019年導入3門車型，後續因CAFÉ法規在2021年停止導入，於2022年重新開放接單後人氣仍是相當高漲，光是今年1～9月銷量就繳出1,374輛掛牌，但無奈明年1月又要再度與Jimny告別。

關於台灣Suzuki Jimny再度退場，原廠並未透露主因，但估計仍是與CAFÉ制度脫不了關係，業界亦有消息表示，因受到日本產能調度影響離開台灣，未來台灣Suzuki Jimny是否會重新開放訂車，一切都還是未知數。

▲台灣今年有水貨商引進5門版本。

計劃販售到明年1月的Suzuki Jimny，台灣車迷可趁最後的10月促銷入手最後機會，目前台灣Jimny僅販售3門車型，售價84.9萬，雙色外觀85.9萬，至於海外剛推熱銷的5門版本，人氣訂單爆棚，台灣已有不少水貨商陸續引進，售價約在138萬左右。