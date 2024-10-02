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TOYOTA最賣神車「小改款升級又降價4～6萬」！年銷量拚超越4萬台

國內車市銷售神車豐田Corolla Cross小改款1日上市，配備升級又降價。

圖文／鏡週刊

國內車市銷售神車豐田Corolla Cross小改款1日上市，本次不僅配備升級，價格更一口氣降價4到6萬元不等，入門車種搭配舊換新只有74.9萬元，讓總代理和泰車總經理蘇純興信心十足，全年銷售目標將挑戰超越4萬台。

「Corolla Cross自2020年上市以來，不僅連續3年稱霸市場銷售第一，而且是史上第一台年度銷售突破4萬台的休旅車款，相信在新改款設計更成熟的都會風格，加上更完整的安全防護，以及搭配更多的智慧科技配備，一定會贏得消費者青睞，再創銷售佳績。」1日舉辦最賣神車豐田Corolla Cross改款記者會上，身為總代理的台灣車壇銷售龍頭和泰汽車總經理蘇純興信心十足地說。

和泰汽車總經理蘇純興表示，將挑戰全年銷售目標超越4萬台。

▲和泰汽車總經理蘇純興表示，將挑戰全年銷售目標超越4萬台。

自2020年發表以來就成為和泰車手中的超強王牌，為了再度展現擴張市占的企圖心，新改款上市的Corolla Cross不僅外觀配備都升級，價格更是相當犀利，入門款價格低於80萬元，油電車價格也從83.9萬元起跳，各車種的價格比上一代便宜，入門款一口氣就降了6萬元，如果加上汰舊換新的補助，等於一台只要74.9萬元就能入手。

和泰主管更透露，雖然旗艦油電車型僅較現行售價調降4.1萬元，但增加了包括EPB電子手煞車、RCTA後方車側警示系統、12.3吋數位儀錶板、全新LED Bi-Beam頭燈附LED序列式方向燈等配備後，價值多達11萬元，相當於一口氣降價15.1萬元。

正因規格升級，又價格犀利，難怪和泰車敢喊出年銷超過4萬台的目標。據了解，目前初步接單已經超過千台，超過6成選定油電混合車，和泰車主管預期，油電混合車將占改款Corolla Cross整體銷售7成。「接下來還是要看油電車的零件供應狀況，如果原廠能給更多，銷量自然還有空間。」蘇純興笑著說。

隨著新車預期大賣，媒體也好奇蘇純興對於今年台灣車市是否有調高目標？蘇純興則笑說，目前看來進口車和高級車款銷售都還不錯，全年車市超過45萬台不會是問題，至於能否上看46萬台，就有點挑戰，但和泰車高階和各級車款的銷售仍舊是「照著計畫走。」至於第4季車市的銷售預期，蘇純興則說：「感覺還OK、順順的。」


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關鍵字：TOYOTACorollaCross小改款GRSportTSS汽車新車休旅車價格規格介紹神車銷量

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