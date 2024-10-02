Hyundai累積生產新車「正式突破1億台」！歷經57年達成里程碑

圖文／7Car 小七車觀點

韓國汽車巨擎 Hyundai 成立於 1967 年，在過去幾十年當中快速成長，目前已經是全球名列前茅的汽車集團。日前 Hyundai 宣布品牌達成生產 1 億輛新車的里程碑，這項成就距達成生產 500 萬輛有 32 年，離上次 5000 萬輛則是 11 年。

▲Hyundai 達成生產 1 億輛新車的里程碑。

Hyundai 成立於 1967 年，並於次年與英國福特汽車簽署技術協議，以 CKD 方式組裝 Cortina，自此開始累積汽車組裝等方面的生產技術。時間快轉到 1985 年，Hyundai 推出了第一代 Sonta，並成立了現代汽車美國公司，隔年後在北美市場推出 Excel 車系，很快的成為暢銷車款之一。

到 1992 年，Hyundai 已生產了 500 萬輛新車，並推出了第一款概念車 HCD-I。1998 年，Hyundai 正式收購了 Kia，成為擁有兩家品牌的汽車集團。

而在國內市場部分，時任總代理王記汽車曾於曾於 1980 年引進 Pony 車系，車名翻譯成「現代小馬」，共分三門、五門、貨車等三種車型，以省油做為廣告主軸。而在市場銷售多年之後，再度引進中型房車 Stellar。

2002 年 Hyundai 選擇與三陽工業技術合作，並開始在台灣組裝生產新車，由子公司南陽實業總代理 Hyundai 之產品迄今。

Hyundai 執行長 Jaehoon Chang 在這次的聲明表示，全球累計產量達到 1 億輛是相當有意義的里程碑，這要歸功於我們世界各地的車主從一開始就選擇並支持現代汽車。同時補充說明，大膽的挑戰和不斷追求創新使我們實現快速成長，並促使我們能夠更進一步，朝著另外 1 億台的目標邁進，成為移動遊戲規則的改變者。