ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Lexus RX休旅「大陸推新入門款車型」！2.0渦輪動力折新台幣172萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 集團旗下豪華品牌 Lexus (中國大陸稱雷克薩斯) 近日於官方網站宣布針對旗下中大型休旅 RX 車系新增 RX 300 駿享版入門車型，並於當日起(09/28) 正式在中國大陸上市，其正式建議零售價為人民幣 38 萬元起(折合新臺幣 172 萬元起)。而該車型的問世，在原先全油電車型中增添了純燃油款，進一步豐富了 RX 車型選擇，將可滿足不同消費族群之需求。

外觀方面，RX 300 駿享版與第五代標準版 Lexus RX 車系維持一致，具有 Lexus 最新的家族式前臉設計，採用全新的"ALLURING x VERVE”理念，車頭水箱罩採用 3D 概念設計，並將車身烤漆延伸至廠徽下端，強調漸層式的視覺感受，格柵側邊也採取無縫的方式相連一起，在強調低重心與冷卻效果的同時帶來更具獨特的美感。在車身側面，加長的軸距降低視覺重心，引擎蓋前端凸起與懸浮式的 C 柱設計則表達出流線動感的氣息。來到車尾，新款 RX 也加入了貫穿的 LED 燈組設計，廠徽改採字母橫列的方式置於正中央，內部的 L 形光條設計則延伸至車身側面，突顯車尾橫向的輪廓。

進入車內，導入全新的 Tazuna Concept 概念，中控台採用水平式的設計，不僅帶來優異的視野，開放式的環抱設計連接儀表兩側與門板，亦提供寬廣的視覺感受。配備方面，於 NX 車系首見的科技配備也全數上身，包含 14 吋觸控螢幕介面、E-Latch 電子式門把、電子式排檔、多色環艙氣氛燈、數位鑰匙等，同時也標準配備 Lexus Safety System+ 3.0 智動駕駛輔助系統等先進科技。

動力方面，RX 300 駿享版搭載與國內所販售之 RX 車系不同動力，採用品牌新一代直列四缸 2.0L 渦輪增壓汽油引擎搭配 8 速自排變速箱（Direct Shift-8AT）設定，可輸出達 247.5ps 最大馬力與 380Nm 峰值扭力，0-100km/h 加速僅需 8 秒即可完成，最高極速為 180km/h。傳動系統方面，RX 300 駿享版標準配備全時四輪驅動系統，可根據駕駛情況，透過多種感測器資訊（包括不限於車輪速度感測器、轉向角感測器等），對車輛的前/後軸動力輸出進行即時精確的動態控制（75:25 至 50:50），提供優異的行駛穩定性及平順的駕駛舒適度。即使遇到濕滑路況，也可透過輪胎與路面資訊的獲取，提升路況判斷的準確性，從而使駕駛者更自信地控制車輛，安心駕馭多種路況。

國內市場方面，現行所販售之 Lexus RX 車系為原廠甫於 2022 年 6 月正式發表的第五代車型，而總代理和泰汽車則於 2022 年 11 月正式導入國內，現今 年式車型編成及正式建議售價為 RX350 豪華版 (245 萬元)、RX350 頂級版 (267 萬元)、RX350 旗艦版 (295 萬元)、RX350 F Sport 版 (295 萬元)、RX350h 豪華版 (255 萬元)、RX350h 頂級版 (277 萬元)、RX350h 旗艦版 (305 萬元)、RX450h+ 豪華版 (315 萬元)、RX450h+ 旗艦版 (355 萬元)、RX500h F Sport Performance版 (361 萬元)。本站 7Car<小七車觀點>先前於上市之際，亦有針對 RX 500h F Sport Performance 車型進行試駕體驗，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LexusRX300駿享版休旅車SUV豪華汽車新車大陸中國

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

2025大阪萬博將有「17米實體大鋼彈」　單膝下跪、指天造型超震撼

2025大阪萬博將有「17米實體大鋼彈」　單膝下跪、指天造型超震撼

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

快訊／F1台中市政路開飆「現場畫面曝」！直線衝刺＋燒甜甜圈超炸裂

快訊／F1台中市政路開飆「現場畫面曝」！直線衝刺＋燒甜甜圈超炸裂

日本F1車手怕「在台灣嚴重超速被抓去關」！得世界冠軍到台中開餐廳

日本F1車手怕「在台灣嚴重超速被抓去關」！得世界冠軍到台中開餐廳

日本F1車手「角田裕毅抵達台灣」！正式合體紅牛RB8冠軍V8賽車

日本F1車手「角田裕毅抵達台灣」！正式合體紅牛RB8冠軍V8賽車

最新文章

TOYOTA影音安全限時免費升級2024-10-03

119.9萬！「納智捷n7大電池開賣」2024-10-03

Lexus RX休旅大陸推新入門款車型2024-10-03

「台灣Suzuki Jimny」又要說再見2024-10-03

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬2024-10-03

TOYOTA最賣神車小改款升級又降價2024-10-02

Hyundai累積生產新車突破1億台2024-10-02

鴻海「全新電動車Model U」首度曝光2024-10-02

山陀兒來襲「愛車泡水全險不賠」2024-10-02

賓士前首席設計師辭世享年90歲2024-10-02

熱門文章

改款「新三菱Outlander休旅」發表2024-10-02

TOYOTA最賣神車小改款升級又降價2024-10-02

「大改款TOYOTA 7人座」將換2.0渦輪2024-10-01

119.9萬！「納智捷n7大電池開賣」2024-10-03

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬2024-10-03

三菱「將推全新入門7人座休旅」2024-10-02

91.9萬起福特小改款Kuga休旅上市2024-10-02

TOYOTA第2代C-HR日本現身2024-10-01

Hyundai累積生產新車突破1億台2024-10-02

特斯拉「全新入門休旅」進軍80萬級距2024-09-30

相關新聞

「台灣Suzuki Jimny」又要說再見！賣到明年1月暫停供應

「台灣Suzuki Jimny」又要說再見！賣到明年1月暫停供應

黎巴嫩局勢升溫！　中國撤僑215人「含1台灣同胞」

黎巴嫩局勢升溫！　中國撤僑215人「含1台灣同胞」

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

路透：歐盟4國將投贊成票　足以通過對中國電動車加徵45%關稅

路透：歐盟4國將投贊成票　足以通過對中國電動車加徵45%關稅

TOYOTA最賣神車「小改款升級又降價4～6萬」！年銷量拚超越4萬台

TOYOTA最賣神車「小改款升級又降價4～6萬」！年銷量拚超越4萬台

讀者迴響

熱門文章

改款「新三菱Outlander」發表！油電升級對決RAV4　新外觀內裝更好看

改款「新三菱Outlander」發表！油電升級對決RAV4　新外觀內裝更好看

TOYOTA最賣神車「小改款升級又降價4～6萬」！年銷量拚超越4萬台

TOYOTA最賣神車「小改款升級又降價4～6萬」！年銷量拚超越4萬台

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

119.9萬！「納智捷n7大電池開賣」續航711公里、CCS2　農曆年前交車

119.9萬！「納智捷n7大電池開賣」續航711公里、CCS2　農曆年前交車

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

三菱「將推全新入門7人座」！主打空間賣點對上TOYOTA神車休旅

三菱「將推全新入門7人座」！主打空間賣點對上TOYOTA神車休旅

91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366