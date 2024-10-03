Lexus RX休旅「大陸推新入門款車型」！2.0渦輪動力折新台幣172萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 集團旗下豪華品牌 Lexus (中國大陸稱雷克薩斯) 近日於官方網站宣布針對旗下中大型休旅 RX 車系新增 RX 300 駿享版入門車型，並於當日起(09/28) 正式在中國大陸上市，其正式建議零售價為人民幣 38 萬元起(折合新臺幣 172 萬元起)。而該車型的問世，在原先全油電車型中增添了純燃油款，進一步豐富了 RX 車型選擇，將可滿足不同消費族群之需求。

外觀方面，RX 300 駿享版與第五代標準版 Lexus RX 車系維持一致，具有 Lexus 最新的家族式前臉設計，採用全新的"ALLURING x VERVE”理念，車頭水箱罩採用 3D 概念設計，並將車身烤漆延伸至廠徽下端，強調漸層式的視覺感受，格柵側邊也採取無縫的方式相連一起，在強調低重心與冷卻效果的同時帶來更具獨特的美感。在車身側面，加長的軸距降低視覺重心，引擎蓋前端凸起與懸浮式的 C 柱設計則表達出流線動感的氣息。來到車尾，新款 RX 也加入了貫穿的 LED 燈組設計，廠徽改採字母橫列的方式置於正中央，內部的 L 形光條設計則延伸至車身側面，突顯車尾橫向的輪廓。

進入車內，導入全新的 Tazuna Concept 概念，中控台採用水平式的設計，不僅帶來優異的視野，開放式的環抱設計連接儀表兩側與門板，亦提供寬廣的視覺感受。配備方面，於 NX 車系首見的科技配備也全數上身，包含 14 吋觸控螢幕介面、E-Latch 電子式門把、電子式排檔、多色環艙氣氛燈、數位鑰匙等，同時也標準配備 Lexus Safety System+ 3.0 智動駕駛輔助系統等先進科技。

動力方面，RX 300 駿享版搭載與國內所販售之 RX 車系不同動力，採用品牌新一代直列四缸 2.0L 渦輪增壓汽油引擎搭配 8 速自排變速箱（Direct Shift-8AT）設定，可輸出達 247.5ps 最大馬力與 380Nm 峰值扭力，0-100km/h 加速僅需 8 秒即可完成，最高極速為 180km/h。傳動系統方面，RX 300 駿享版標準配備全時四輪驅動系統，可根據駕駛情況，透過多種感測器資訊（包括不限於車輪速度感測器、轉向角感測器等），對車輛的前/後軸動力輸出進行即時精確的動態控制（75:25 至 50:50），提供優異的行駛穩定性及平順的駕駛舒適度。即使遇到濕滑路況，也可透過輪胎與路面資訊的獲取，提升路況判斷的準確性，從而使駕駛者更自信地控制車輛，安心駕馭多種路況。

國內市場方面，現行所販售之 Lexus RX 車系為原廠甫於 2022 年 6 月正式發表的第五代車型，而總代理和泰汽車則於 2022 年 11 月正式導入國內，現今 年式車型編成及正式建議售價為 RX350 豪華版 (245 萬元)、RX350 頂級版 (267 萬元)、RX350 旗艦版 (295 萬元)、RX350 F Sport 版 (295 萬元)、RX350h 豪華版 (255 萬元)、RX350h 頂級版 (277 萬元)、RX350h 旗艦版 (305 萬元)、RX450h+ 豪華版 (315 萬元)、RX450h+ 旗艦版 (355 萬元)、RX500h F Sport Performance版 (361 萬元)。本站 7Car<小七車觀點>先前於上市之際，亦有針對 RX 500h F Sport Performance 車型進行試駕體驗，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]。