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TOYOTA「ALTIS＆RAV4影音安全限時免費升級」！發財神車享5萬大禮包

▲TOYOTA「ALTIS＆RAV4影音安全限時免費升級」！發財神車享5萬大禮包。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA和泰於10月推出限時免費升級優惠，購買指定車型可獲得JBL音響與電子後視鏡。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰才在日前推出改款降價的Corolla Cross，今（3）日又宣布，將針對國產房車Corolla ALTIS、進口休旅RAV4推出影音安全限時免費升級優惠，指定期間購車就能獲得JBL音響揚聲器與電子後視鏡等配備，另外發財神車Town Ace貨卡也能獲得最高價值5萬的大禮包，讓用車體驗更加便利且安全。

▲▼Toyota Altis試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲Corolla ALTIS全車系除能獲得JBL音響與電子後視鏡外，還可享最高70期0利率方案。（圖／翻攝自TOYOTA）

在這次限時免費升級活動中，只要在10／1～10／31期間購買Corolla ALTIS與RAV4並完成領牌，全車系都能獲得價值1.3萬的JBL音響揚聲器，透過92dB高靈敏度喇叭帶來更好的聽覺體驗；此外Corolla ALTIS全車系、RAV4豪華與尊爵等級可再獲得原價1.9萬的車美仕E-mirror電子後視鏡，除了有前後1080P雙錄影鏡頭外，還俱備測速照相與區間路段預警功能。

▲台灣進口休旅車霸主大翻新　TOYOTA RAV4油電旗艦版試駕。（圖／記者張慶輝攝）

▲RAV4全車系可獲得JBL音響，指定車型再享電子後視鏡，另還提供最高100萬0利率方案。（圖／翻攝自TOYOTA）

除了上述2款乘用車外，在商用車有著絕對領先優勢的Town Ace貨卡本月也有好康，同樣是在10／1～10／31期間購買並完成領牌，就能獲得最高價值5萬大禮包，內容包含手機智聯影音系統、倒車影像系統、經典版行車紀錄器、盲塞型胎壓顯示器等車美仕電裝部品，同時滿足了用車便利性與行車安全性。

▲TOYOTA「ALTIS＆RAV4影音安全限時免費升級」！發財神車享5萬大禮包。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Town Ace指定車型送最高價值5萬大禮包，並享50萬0利率方案。（圖／翻攝自TOYOTA）

為了讓準車主能更輕鬆入手新車，在限時免費升級與大禮包的好康之外，Corolla ALTIS還提供最高70萬0利率方案，RAV4則有最高100萬0利率，Town Ace貨卡則可享最高50萬0利率；上述優惠活動自即日起至10月底止，贈品數量有限送完為止，活動詳情以TOYOTA官網為準，或可至各地展間洽詢。

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