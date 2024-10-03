TOYOTA豪砸5億美元「打造電動空中計程車」！牛頭牌飛上天不是夢

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 日前宣布將額外投資 5 億美元 (約合新台幣 160.25 億元) 於 Joby Aviation，用於開發以電動垂直起降飛行器 (eVTOL) 打造電動空中計程車的認證與商業化量產。

▲Toyota 日前宣布將額外投資 5 億美元 (約合新台幣 160.25 億元) 於 Joby Aviation，用於開發以電動垂直起降飛行器 (eVTOL) 打造電動空中計程車的認證與商業化量產。

Toyota 將分為兩期來進行的投資，也須通過監管機關的審核及相關條件。第一期時 Toyota 已投入 4.94 億美元，預計今年底前可完成，而第二期投資也將取決於雙方戰略聯盟的最終協議，Toyota 將以現金來換取 Joby Aviation 的普通股，預計會在 2025 年完成。其餘投資細節目前均已提交至美國證券交易委員會 (SEC)。

2023 年時，Toyota 與 Joby Aviation 簽訂長期協議，為該公司的飛行器提供動力系統與作動機件。目前 Joby Aviation 已在美國加州 Marina 的測試用生產線製作完成第三架飛行器，也擴建生產基地使製造面積提高超過 1 倍以上。今年 8 月時，Joby Aviation 便宣布該廠的飛機在總共五個階段的認證流程中，已完成第四階段超過三分之一的進度，持續向商業化量產前進，並期望在未來投入電動空中計程車。

Toyota 與 Joby Aviation 合作始於 Toyota Ventures 的早期投資，該機構是 Toyota 用以探索突破性新技術的公司，自 2019 年起，Toyota 不僅投入資金，也透過生產規劃、製造方法開發、製造設備設計等方式，向 Joby Aviation 分享 Toyota Production System (豐田生產系統) 的專業知識，而目前 Toyota 的工程團隊也正在與 Joby Aviation 的團隊在美國加州合作，未來的發展，值得持續關注。