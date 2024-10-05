旅行車控必看！「2024最值得入手這5部」操控更勝SUV實用性不打折

圖文／鏡週刊

最近幾年，休旅車幾乎成了馬路上的主角，不管走到哪，停車場裡總能看到滿滿的休旅車身影。很多人選擇休旅車，可能是因為家庭需求或空間考量，不得不屈服。但你知道嗎？其實還有一個很棒的選擇——旅行車（Station Wagon），既能提供充足的空間，又擁有比SUV更靈活的操控和較低的養車成本，而且更不容易讓乘客暈車。在台灣雖然旅行車相對小眾，但其實選擇也不算少，當下一次考慮換車時，不妨帶家人去試試旅行車，或許會發現她才是最適合你的全方位用車選擇！

★帶電全家福！BMW i5 Touring

▲BMW i5 Touring具備俐落精實的線條，且車寬與車高均較前代成長，軸距更達到2,995mm。

BMW i5 Touring不僅延續了BMW 5系列一貫的高貴與大氣，車身更長、更寬，線條更加流暢。尤其是那專屬的雙腎型水箱護罩和精緻的LED頭燈，讓人一眼就感受到這部車的未來感和設計細節。i5 Touring的外觀既優雅又不失動感，從車側到車尾的線條雕刻出力量感十足的肌肉感，再加上黑色高光澤的M套件，讓這款車在低調中透出一絲性能的狂野。

除了外觀令人驚豔，i5 Touring的內部空間和科技配置更是全家出遊的夢幻搭檔。從電動尾門到超大的行李空間，無論是全家出遊的行李還是大型購物需求，i5 Touring都能輕鬆應對。駕駛艙內的12.3吋數位儀表和14.9吋中控螢幕，不僅操作直覺，還導入了最新的BMW Operating System 8.5系統，讓駕駛感受科技帶來的便利。搭配Bowers & Wilkins的頂級音響系統，坐在車內宛如進入私人劇院，無論是小孩還是大人，都能享受前所未有的豪華體驗。

作為一款純電豪華旅行車，i5 Touring最高可達560km（WLTP）的續航力也讓人無需擔心長途旅程。而性能款i5 M60 xDrive Touring更擁有601匹馬力，從0加速到100公里僅需3.9秒，在享受家庭樂趣的同時，也能感受駕駛的熱血與激情。BMW i5 Touring不僅是豪華的象徵，更是在性能與實用性上取得了完美平衡，是一款適合全家出遊、兼顧工作與生活需求的純電旅行夥伴。

BMW i5 Touring技術規格

長寬高：5,060mm×1,900mm×1,515mm

軸 距：2,995mm

最大馬力：340~601hp

最大扭力：43.8~83.6kgm

驅動方式：後輪/四輪驅動

標配售價：339~495萬元

★科技領航！MERCEDES-BENZ E-Class Estate E 200運動版

▲在轎車的優雅氣息外，M-BENZ E-Class Estate E 200運動版透過 C 柱向後延伸且類斜背設計，增添了更強烈的運動氛圍，並使後車門得以擁有更好的進出空間。

在保留轎車優雅氣息的同時，M-BENZ E-Class Estate以更動感的斜背設計及流線型外觀，為旅行車增添一抹獨特風采。除了乘坐空間上顯得更為寬敞外，她的 615 公升行李廂更能擴充至 1,830 公升，讓這輛車具備了 SUV 的實用性，同時仍保有轎車的駕駛靈活性。

除了空間上的最佳化，最迷人的地方在於她的智慧科技配置。MBUX 多媒體系統提供了無縫連接的駕駛體驗，搭配 Burmester 4D 環場音響系統，音效與車內氛圍照明完美結合，讓乘客能在視覺與聽覺上享受到極致的舒適。而副駕駛還能透過選配的MBUX Superscreen 寬幅螢幕獨立操作，讓整趟旅途都充滿互動感。如果擔心暈車問題，M-BENZ更體貼地推出了Energizing 防暈車功能，有效緩解乘客的不適感。

而台灣賓士引進的則為專屬台灣市場的E-Class Estate E 200運動版，並且提供豪華套件選配。無論是多光束智慧型數位頭燈，還是全景天窗及抬頭顯示器，都能根據車主的需求做出調整。隨著數位鑰匙的推出，車主還可以輕鬆用 Apple Watch控制車輛，方便又時尚。這些功能的加持，不僅讓E-Class Estate E 200運動版成為一輛豪華又實用的旅行車，也讓每一次出行都能充滿科技感與舒適感。

M-BENZ E-Class Estate E 200運動版技術規格

長寬高：4,950mm×1,880mm×1,472mm

軸 距：2,961mm

最大馬力：204hp/5,800rpm

最大扭力：32.6kgm/1,600~4,000rpm

驅動方式：後輪驅動

標配售價：320萬元

★歐風歐巴！KIA Ceed Sportswagon Mild Hybrid

▲新年式KIA Ceed Sportswagon Mild Hybrid導入「夜幕綠」歐洲專屬新車色，再添獨特風采。

有著滿滿的「歐風歐巴」氣質，KIA Ceed Sportswagon Mild Hybrid從外觀到性能都流露出一股歐洲質感。由KIA歐洲設計中心研發設計、斯洛伐克機械化工廠打造，她不僅讓人感受到歐洲造車工藝的細膩，同時具備了現代化的節能技術，台灣更是除歐洲外，唯一引進Ceed Sportswagon Mild Hybrid的市場。

搭載 1.5T 48V 智慧油電系統，Ceed Sportswagon Mild Hybrid的燃油效率高達 19.0km/L，加上渦輪引擎與 CVVD 可變氣門技術，不僅能提供 160 匹馬力的強勁動力，還能在低轉速下輸出豐富的扭力，讓駕駛能夠輕鬆應對各種路況。不管是日常通勤還是假日出遊，Ceed Sportswagon Mild Hybrid的油電系統與多模式（ECO、Normal、Sport）駕駛選項，都能感受到駕馭的樂趣與便利，讓旅程充滿愜意與舒適。

內裝設計則延續了KIA一貫的精緻與實用風格，簡潔的歐風線條讓車內空間充滿質感，12.3 吋的全數位儀錶板與 8 吋觸控螢幕給予科技感十足的駕駛體驗。再加上可擴充至1,581公升的大行李廂空間，無論是長途旅行還是賣場血拼都游刃有餘。她還搭載了多項先進的主被動安全科技，全面守護安全，讓每次出門都多了一份安心。

KIA Ceed Sportswagon Mild Hybrid技術規格

長寬高：4,600mm×1,800mm×1,510mm

軸 距：2,650mm

最大馬力：160hp/5,500rpm

最大扭力：25.8kgm/1,500~3,500rpm

驅動方式：前輪驅動

標配售價：109.8萬元

★大膽跨界！FORD Focus Active Wagon

▲具備163mm離地高設定，不僅稱職應對一般都市通勤之用，更從容應對山林郊區之間。

跨界車型（Crossover）兼具SUV的高度與旅行車的空間設計，不僅在歐洲市場廣受歡迎，現在也逐漸在台灣獲得更多人的青睞。如FORD Focus Active Wagon，不僅提供旅行車優異的駕乘感受，還有休旅車靈活的空間運用與多地形適應，正好契合了台灣人追求多功能、全方位的用車需求。

從外觀上來看，FORD Focus Active Wagon的設計非常引人注目，帶有濃厚的歐洲風格，且兼具運動感與實用性。不僅如此，18吋雙色鋁圈、矩陣式LED大燈，還有那高挑的車身線條，這些細節讓人一眼就能認出她的獨特。更有趣的是，她還特別考慮到了台灣市區的停車環境，適中的車身尺寸讓這台跨界車在繁忙的都市裡依然能夠靈活穿梭，還能輕鬆進出休旅車止步的機械停車位。

而在內部，FORD Focus Active Wagon的座艙充滿質感，義大利製造的Sensico皮革座椅舒適透氣，加上高科技配備如13.2吋的觸控螢幕和最新的SYNC 4系統，讓駕駛和乘客在每次旅途中都能享受無縫的數位體驗。不管是通勤、出遊，還是偶爾的秘境探險，她都能輕鬆應對，真正詮釋了「一車多用」的完美概念，展現了跨界車型的無限可能。

FORD Focus Active Wagon技術規格

長寬高：4,693mm×1,844mm×1,537mm

軸 距：2,700mm

最大馬力：182hp/6,000rpm

最大扭力：24.5kgm/1,600~4,500rpm

驅動方式：前輪驅動

標配售價：96.9~104.9萬元

★跑旅風情！VOLKSWAGEN Golf Variant

▲擁有全新運動化前、後保桿設計，八代 Golf Variant車身設計展現空氣力學的提升。

帶著濃厚的跑格，VOLKSWAGEN八代Golf Variant無論外觀設計還是功能配置，都讓人充滿駕駛的慾望。全新設計的運動化前、後保桿，加上IQ.Light智慧燈組，為這款旅行車注入了更多跑車的靈魂。不僅如此，鋁質車頂行李架的設計，融合了實用與美感，讓日常使用不失品味。而低風阻車身設計，也突顯了這款車型在空氣力學上的優勢。

車內空間的設計同樣令人驚豔，無論是舒適性還是功能性，都讓八代Golf Variant有了顯著提升。從ArtVelours類麂皮座椅到多向電動調整與按摩功能，無論是Style還是R-Line車型，都有各自的豪華特色。值得一提的是，後座空間與行李廂容積的增加，讓日常購物還是出遊裝載需求，都能輕鬆應對。加上Easy Open感應式尾門，讓使用更加便利。

在數位科技方面，八代Golf Varian全車系標配Digital Cockpit Pro 10.25吋數位儀表，加上無線Apple CarPlay和Android Auto支援，讓車內科技感十足。48V eTSI輕油電動力系統不僅提供了更為順暢的加速體驗，同時也提升了燃油效率並減低碳排。

VOLKSWAGEN Golf Variant技術規格

長寬高：4,636mm×1,789mm×1,498mm

軸 距：2,669mm

最大馬力：150~320hp

最大扭力：25.5~42.8kgm

驅動方式：前輪/四輪驅動

標配售價：135.8~220.8萬元

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