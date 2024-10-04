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寶獅「新電動轎跑」亮相！單一207匹前驅馬達、最大續航453公里

▲寶獅e-408 。（圖／翻攝自Peugeot）

▲寶獅發表e-408電動轎跑，採單一207匹前驅電動馬達，具有最大續航力453公里。（圖／翻攝自Peugeot，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Peugeot（寶獅）原廠近日推出e-408電動轎跑，新車採單一電動動力編成，為207匹單馬達前驅，電池容量也比e-308較大一些。在電動e-408到來後，也讓408車系具有燃油、油電、PHEV插電式油電等多元動力選擇。

▲寶獅e-408 。（圖／翻攝自Peugeot）

▲在e-408亮相後，也讓408車系具有燃油、油電、PHEV插電式油電等多元動力選擇。

新e-408搭載EMP2平台，外型同樣保有帥氣「獅牙」造型，動力上採單馬達前驅207匹，搭配58.2kWh NMC鎳錳鋰電池，電池容量也比e-308稍大，最大續航表現達453公里，可支援120kW直流快充，20-80%充電需要30分鐘，充電十分鐘可跑100公里，原廠也另外提供11kW車載充電器。

▲寶獅e-408 。（圖／翻攝自Peugeot）

▲寶獅e-408 。（圖／翻攝自Peugeot）

▲寶獅e-408 。（圖／翻攝自Peugeot）

▲e-408採i-Cockpit數位座艙，具有雙10吋儀表／中控螢幕、小盤徑方向盤。

e-408同樣具有i-Cockpit數位座艙設計，具有小盤徑方向盤、10吋儀表、10吋中控螢幕與i-Toggle觸控螢幕。新e-408共有Allure、GT車型，2車型都具有無線Apple Carplay、雙區恆溫空調、熱泵裝置等，而GT車型更多了Matrix矩陣式LED頭燈、感應式電動尾門、環艙氣氛燈與Level 2駕駛輔助系統。

▲寶獅e-408 。（圖／翻攝自Peugeot）

▲e-408GT車型更多了Matrix矩陣式LED頭燈、感應式電動尾門、環艙氣氛燈與Level 2駕駛輔助系統。

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