藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

▲藍寶堅尼全新服務據點於內湖落成。（圖／翻攝自藍寶堅尼、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

藍寶堅尼Lamborghini台灣總代理嘉鎷興業於10月4日正式啟動台北內湖新服務據點，並預告2027年預計打造台灣旗艦總部中心，同時在新車規劃上，明年將爭取全新的Temerario油電超跑登台展出！

▲因應電氣化產品導入，新服務據點設有完善的高壓電作業區與充電樁。

藍寶堅尼全新的服務中心取代原本位於南港的服務廠，座落內湖，緊鄰原廠展示中心。此佔地超過1056平方公尺的現代化建築完美體現藍寶堅尼招牌設計風格，以流暢的線條、大膽的多邊形造型與鮮明的色彩點綴，打造出完全呈現品牌精神的環境，旨在專為每位車主提供最頂級的照護與服務。

服務中心精心打造尊榮氛圍，由原廠認證之專業工程師提供服務，嚴格遵循品牌卓越品質標準。藍寶堅尼之售後服務不僅確保每台愛車維持最佳性能，更致力於提升車主的整體駕駛體驗。結合 Brand Extension 系列與 Accessori Originali 原廠配件，採用尖端科技與頂級工藝。

▲全新Temerario有望明年登台搶先展出。

隨著新居落成，原廠也特別公開表示，預計2027年將設立旗艦總部，同時繼Revuelto、Urns SE兩款油電作品後，原廠將在2025年爭取Temerario來台展出，為日後上市埋下伏筆。

全新Temerario海外於今年發表，是品牌邁向電氣化發展的全新作品，以可輸出800匹馬力的4.0升V8雙渦輪引擎，結合擁有920匹馬力的3具電動馬達配合，極速來到340公里，2.7秒完成破百加速衝刺。