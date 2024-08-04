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藍寶堅尼V12油電大牛「最新客製化車型」亮相！光烤漆就得花475小時

圖文／7Car 小七車觀點

義大利跑車廠 Lamborghini 近日宣布推出 Revuelto Opera Unica 客製化車型，該車是由 Lamborghini Ad Personam 個性化部門和 Centro Stile 合作打造，以義大利薩丁尼亞島獨特的藍色海景為靈感。

▲Lamborghini 推出 Revuelto Opera Unica 客製化車型。

Lamborghini 董事長兼執行長 Stephan Winkelmann 表示，我們的客戶可以透過Ad Personam 探討不同車輛配色、細節、材料、刺繡和內外飾條等，並打造出真正屬於個人量身定制的 Lamborghini。這款 Opera Unica 將品牌的創造力更上一層樓，其具備專屬的內裝和外觀設計，呈現真正獨特的藝術品，表達對義大利美麗島嶼以及獨特海景的情感。

原廠表示，除了 Revuelto 標準生產時間外，Opera Unica 車型的外觀烤漆還需要額外花費 475 小時的專業工藝，將三種不同的藍色結合在一起，利用刷子和刮刀創造出客製化的特殊效果，靈感來自薩丁尼亞島的水晶海、氣泡、波浪和海地洞穴的深藍色，讓車輛在不同角度的表面都能呈現出不同色調的藍色變化，並可彰顯出 Revuelto 獨有的車身線條。

內裝方面，Revuelto Opera Unica 使用特殊的塗層技術，針對引擎啟動鍵蓋和銘牌等細節進行客製化處理。車內座椅刺繡需要花費 85 小時，才能呈現出目前看到的效果。整體鋪陳以「Blu Delphinus」作為主要顏色，在座椅背、車門和中控台飾條上則以較淺的「Blu Amon」藍色為襯托，並採用鮮明的白色「Bianco Leda ”縫線和滾邊。座椅、門板等位置的刺繡將 Blu Amon、Blu Chepeus 和 Bianco Leda 的三種藍色縫合，可讓人想起薩丁尼亞島海面閃閃發光的色調。

動力方面同樣搭載 Revuelto 車系的 6.5 升自然進氣 V12 引擎，搭配前 2 後 1 三具電動馬達組合而成的插電式混動系統，綜效輸出為 1,015 匹馬力；傳動系統採用橫置佈局的 8 速雙離合器變速箱，以及具有扭力分配四輪驅動系統，0-100km/h 加速時間僅需 2.5 秒，最高時速可超過 350km/h，WLTC 純電續航里程約為 10km。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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