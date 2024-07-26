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重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

▲重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽展出全新黃牌跨界大羊XCITING X350，預告2025年第1季上市。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

國內機車大廠KYMCO光陽在今（26）日的國際重型機車展中，帶來2款全新大型速克達，分別是平地板設定的白牌X-TOWN 250ST、以及跟上「ADV浪潮」的跨界黃牌大羊XCITING X350，前者將在今年第4季上市，而後者則要等到2025年第1季才會正式開賣。

▲重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲同場還帶來了平地板白牌大羊X-TOWN 250ST，最快今年第4季就會開賣。

光陽在全球大型速克達（俗稱大羊）市場佔有重要地位，執行長柯俊斌就指出，光陽在多個歐洲市場佔有率都是名列前茅，像是在阿根廷就穩坐第1名，法國也有第2名的亮眼表現，與許多歐日大廠相比毫不遜色，而光陽也將持續打造出更多符合消費者期待的機種，持續穩固在大羊級距的領先地位。

▲重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲X-TOWN 250ST有著大羊車款少見的平地板設定，帶來更好的實用性與便利性。

在這次的重機展當中，光陽帶來的第1款新作是X-TOWN 250ST，除了有該級距較為少見的平地板設定、帶來更好的便利性以外，也以雙層環抱式車架確保其操控表現，配備上則有手動調整風鏡、Keyless免鑰匙系統、彩色儀表、LED頭尾燈、ABS防鎖死煞車與TCS循跡防滑等，預計今年第4季就會上市發表。

▲重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲XCITING X350則有著動感冒險造型，並以豐富的配備滿足跨界玩家需求。

而另一款引人矚目的新車，則是全新的跨界黃牌大羊XCITING X350，近年ADV跨界越野大羊已經逐漸成為顯學，光陽也沒有錯過這場盛會，透過極具野性的外型設定，搭配上電動調整風鏡、倒立式前叉、LED頭尾燈、加熱把手與護弓、Keyless免鑰匙系統、7吋TFT智慧儀表等豐富配備，滿足跨界玩家的各種需求，儘管這款車還要等到2025年第1季才會上市，但相信這次搶先亮相會吸引不少車迷的目光。

▲重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲展覽期間訂購光陽大型重機指定車款可享多重優惠。

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