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快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交

▲快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲今年重機展川崎展區再度發生新車原地轉倒事件，讓網友大喊「賀成交」。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

記者張慶輝／綜合報導

2024國際重型機車展進入第2天，展中大多數新車都開放車迷試坐，不過在Kawasaki川崎的展區今（27）日又再度發生「新車原地轉倒」的事件，只見一位女車迷跨坐在新車價66.6萬的ZX-6R 40周年配色仿賽跑車款上，接著車輛就向右方倒去，還差點波及到一旁身價更高貴的ZX-10R，網友們見此景紛紛大喊「賀成交」、「已經成了每年重機展例行公事了」。

▲快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲車輛倒地前旁人曾試圖出手相救，但還是為時已晚。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

有車迷在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」中分享一組照片，事情就發生在2024國際重型機車展的Kawasaki川崎展區，一位女車迷在跨坐ZX-6R仿賽車款時疑似重心不穩向右方倒去，即使旁邊的人想要出手扶住新車，但還是為時已晚，最終連人帶車倒在地上，並差點波及到一旁身價來到99.9萬的ZX-10R 40周年配色新車。

▲快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交。（圖／記者張慶輝攝）

▲倒地的車款是右邊的ZX-6R 40周年配色，建議售價66.6萬，而一旁差點被潑及的ZX-10R 40周年配色則要價99.9萬。（圖／記者張慶輝攝）

事實上2019年國際重型機車展還在五股工商展覽中心舉辦時，川崎展區就發生過相同的狀況，當時是主舞台上的2019年式、要價88.8萬的ZX-10R新車，同樣在車迷試坐時發生倒車，唯一不同的是當時該車是向左倒下，沒想到時隔多年後同樣的戲碼又再度於川崎展區上演，讓網友直呼太巧。

▲快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交。（圖／記者張慶輝攝）

▲台崎在本次重機展打出購買指定車款送未上市iPhone 16 Pro Max的優惠活動。（圖／記者張慶輝攝）

這次川崎在重機展也是精銳盡出，除了有事件主角的仿賽車系外，包括最新的Ninja 500與Z500、機械增壓神車Z H2也在現場展出，另外近期關注度頗高的巡航車款「德國兵」ELIMINATOR 500SE同樣有實車可以近距離體驗，優惠活動方面，更是祭出了購買指定車款就送尚未上市的iPhone 16 Pro Max，成功引起熱烈討論。

2024國際重型機車展展出資訊

展出時間：7/26(五)-7/28(六)
7 月 26 日星期五 11:00-18:00
7 月 27 日星期六 10:00-18:00
7 月 28 日星期日 10:00-17:30
展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)
售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元
1. 現場實體購票
2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）
3. 全家 FamiPort 售票系統

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